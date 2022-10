Cada vegada que PSOE i Unides Podem arriben a un acord -gairebé sempre amb discrepàncies i tensions-, a l’horitzó del Govern de coalició sorgeixen de manera immediata els obstacles següents que ha de superar la relació entre els dos socis. Aquesta dinàmica es va complir a la perfecció la setmana passada. Socialistes i morats van arribar a un pacte dimarts per als Pressupostos Generals del 2023 i, tot seguit, van aparèixer les diferències que tornaran a posar a prova les costures de la coalició en un ambient cada vegada més electoral: la llei d’habitatge, la d’animals i l’anomenada «llei mordassa».

Com és habitual en les negociacions pressupostàries al si del Govern, les converses es van estendre fins ben entrada la matinada de dimarts, fins que van arribar a un acord. Tot i això, pel camí, Unides Podem va haver de renunciar a la seva pretensió de vincular el desbloqueig de la llei d’habitatge al futur dels Pressupostos.

Només unes hores després de l’entesa, la ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, ja marcava el següent enfrontament: «El PSOE està excessivament alineat amb els interessos de la patronal immobiliària. [...] Vull demanar-vos que en els propers mesos ens ajudeu a pressionar, que us mobilitzeu i exigiu amb nosaltres el desbloqueig immediat de la llei d’habitatge». Els socialistes van deixar clar que ja van negociar en el seu moment aquesta norma amb els morats i que no reobriran aquelles converses. Ara bé, fonts de la Moncloa apunten que la norma podria entrar de ple en les converses pressupostàries per atraure ERC i EH Bildu al «sí».

En un altre vídeo publicat a Twitter, la líder morada va assenyalar un altre dels xocs que han de venir amb els seus socis de Govern: les esmenes presentades a la llei animal. La norma, emanada del Ministeri de Drets Socials, va superar dijous el debat de les esmenes a la totalitat i començarà ara la tramitació parlamentària. El conflicte està en una iniciativa presentada pel PSOE perquè la norma, que lluita contra el maltractament, el sacrifici i l’abandonament animal, no afecti els animals auxiliars a la caça. «Vull que cuidem el consens que hem generat al Govern», va asseverar Belarra.

Esmena polèmica

Fonts de la formació morada asseguren que presentaran batalla per aconseguir que els socialistes facin marxa enrere i avisen que si no és així la norma podria naufragar. «No entenem que el PSOE hagi comprat el discurs de la dreta i hagi presentat l’esmena. [...] Humil, però fermament, els vull demanar als companys del PSOE que retirin aquesta esmena», va reclamar el portaveu d’Unides Podem, Pablo Echenique, des de la tribuna del Congrés durant el debat de la llei.

De menor intensitat seran els xocs al voltant de l’anomenada «llei mordassa», la derogació de la qual està pendent des de l’inici de la legislatura. PSOE i Unides Podem van aconseguir un consens fa uns mesos, però les negociacions continuen entre les dues formacions i també amb la resta de socis parlamentaris. Divendres passat, el portaveu adjunt d’Unides Podem al Congrés, Enrique Santiago, es va mostrar «optimista» davant la idea que «d’aquí poc» s’arribi a un acord.