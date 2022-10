Xi Jinping, president xinès, va defensar la política de zero covid i va apuntar la seguretat nacional com a indispensable per assolir els èxits socials en el discurs d’obertura del Congrés del Partit Comunista. D’aquesta al·locució només va sorprendre la brevetat, només hora i mitja davant de les més de tres hores de l’anterior. El balanç del darrer lustre i les estratègies amb què pretén enfrontar-se a un context intern i extern complicat van discórrer per camins ja vistos. Xi va alternar els seus grans èxits, com la defensa del medi ambient i la lluita contra la corrupció, amb al·lusions obliqües als Estats Units com a element distorsionador. La continuïtat de les polítiques és l’únic camí racional en un congrés que fixarà el tercer mandat de Xi al capdavant del partit.

Només els 25 membres del Politburó i un grapat de delegats ancians van quedar exempts de la mascareta entre els més de 2.000 representants que van assistir el discurs al Gran Palau del Poble. La posada en escena ja avançava la defensa de la política de covid zero. «Hem prioritzat la gent i la vida amb la política dinàmica de zero covid i hem aconseguit els màxims resultats en la prevenció i el control de l’epidèmia i el desenvolupament social i econòmic», va aclarir el president Xi.

Sobre la primera cosa no hi ha dubtes: el país amb la cinquena part de la població global ha registrat menys de sis mil morts. N’hi ha sobre la segona: les quarantenes i altres restriccions al moviment castiguen l’economia. El creixement del PIB no arribarà aquest any al pronòstic governamental per primera vegada en dècades, han tancat milers de negocis i l’atur juvenil frega el 20%. Aquesta dicotomia entre vides i economia continua vigent, amb les alertes científiques d’un desastre si la Xina jubila la política. La Xina no té més problema actualment, encadenada unes restriccions que frenen la remuntada econòmica i causen un creixent tedi a la població.

El president va descriure el lustre transcorregut des del darrer congrés com un «període extremadament anormal». La covid ​resumeix la volatilitat dels temps. Xi va anunciar en el discurs del 2017 que la Xina s’obriria al món i aquest conclave va arribar amb el país tan aïllat com abans de les reformes. Contra aquest context de guerres, pandèmies i altres incerteses, el president va il·luminar el camí: «Hem d’enfortir el nostre sentit del treball dur, adherir-nos al pensament del partit i preparar-nos per al perill en temps de pau i per als dies de pluges, forts vents i onatges», va recomanar.

La prosperitat comuna, un concepte maoista que Xi Jinping va rescatar l’any passat, va brillar en el discurs. Amb ell va fer referència a la mitigació de les desigualtats socials després d’haver eradicat la pobresa extrema. És un objectiu que ja era al full de ruta, però la fórmula econòmica tampoc s’ha salvat del quadre canviant. Han quedat enterrats els compromisos liberals de donar més espai al mercat o aprimar les elefantiàsiques empreses estatals que una dècada enrere s’anunciaven com a imminents i imprescindibles.

«La situació internacional ha canviat, especialment per la guerra comercial amb els Estats Units. La lectura del partit és que un sector públic fort és la millor garantia per assolir els objectius de creixement i superar les dificultats. No significa que el sector privat hagi perdut el seu paper, però sí que és cert que amb Hu Jintao [predecessor de Xi] hi havia una expansió més gran del mercat. També es va reforçar l’àmbit ideològic per facilitar les palanques econòmiques i s’ha retallat el camí a sectors privats que pensaven que tindrien més pes», assenyala Xulio Ríos, exdirector de l’Observatori de Política Xinesa.

15.000 paraules

La seguretat nacional va ser el concepte més repetit en les gairebé 15.000 paraules del discurs. Preservar-la requereix un partit sa, va aclarir, per la qual cosa continuarà la campanya contra la corrupció que ha castigat més d’un milió de membres durant el seu decenni en el poder. Sobre l’esfera internacional, va repetir els plantejaments que tenen els Estats Units com a destinatari des que la primera potència mundial va posar rumb de col·lisió cap a la segona. «La Xina s’oposa fermament a totes les formes d’hegemonia i les polítiques de poder, s’oposa a la mentalitat de guerra freda, s’oposa a la interferència en els assumptes interns d’altres països i s’oposa als estàndards dobles», va afirmar Xi.

Consignada la rutina del discurs, la jornada oferia l’interès d’explicar absències i presències. No hi havia l’expresident Jiang Zemin, una influència majúscula en la política xinesa de les últimes tres dècades, vençut al final per l’edat (té 96 anys) i les purgues polítiques. Sí que hi havia Zhang Gaoli, exviceprimer ministre, a qui no s’havia vist des que va ser acusat per la tennista Peng Shuai d’abusos sexuals.