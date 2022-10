La fiscalia demana sis mesos de presó per a Steve Bannon

La fiscalia dels Estats Units ha demanat que Steve Bannon, exassessor principal de l’expresident Donald Trump, sigui sentenciat a sis mesos de presó per desacatament al Congrés i pagui una multa de 200.000 dòlars.

«Pel seu desacatament sostingut i de mala fe al Congrés, l’acusat ha de ser sentenciat a sis mesos de presó i una multa de 200.000 dòlars, tenint en compte la seva insistència a pagar la multa màxima en lloc de cooperar amb la investigació financera de rutina prèvia a la sentència de l’Oficina de Llibertat Condicional», apunta la fiscalia en la seva sol·licitud.

El mes de juliol, Bannon va ser declarat culpable per un tribunal federal de Washington per negar-se a comparèixer en el tribunal que analitza l’assalt al Capitoli i per negar-se a proporcionar documents. Està previst que la sentència es publiqui el dia 21 d’octubre.