Dues turistes catalanes de 62 i 64 anys han mort aquest dimarts al matí en un accident de globus aerostàtic a la regió turística de la Capadòcia, a Turquia. A causa de l’accident, tres turistes més –també catalanes– han resultat ferides i hospitalitzades.

Una d’elles, segons fonts de l’Ambaixada espanyola a Ankara, la capital turca, està en estat greu, tot i que no es tem per la seva vida. En el moment de l’accident, hi havia 28 turistes i dos tripulants al globus. «El globus aerostàtic s’ha enlairat a les 07.25 d’aquest matí i ha fet un aterratge forçós les 08.50 a la regió de Kavak, a la província de Nevsehir [on és la Capadòcia]. Després de l’accident, els nostres equips s’han desplaçat al lloc de l’accident», ha explicat aquest dimarts el governador de la província en un comunicat.

«Segons les primeres determinacions, l’accident s’ha produït a causa de l’increment inesperat del vent. S’ha iniciat una investigació judicial i administrativa en relació amb l’accident», diu el comunicat.

La companyia propietària del globus, tanmateix, assegura que hi ha hagut un error de seguretat durant l’aterratge. «Durant la baixada, les persones que no s’ha posat en la posició de descens han caigut de la cistella», ha dit el responsable de l’empresa, Abdullah Inal.

La Capadòcia, una regió volcànica mil·lenària al centre de l’Anatòlia, és un dels punts turístics més famosos de Turquia. Allà, cada matí, centenars de turistes pugen a globus aerostàtics que embelleixen una de les albes més prestigioses del món. Les condicions meteorològiques de la zona, difícils els mesos de tardor i hivern, obliguen en molts casos a cancel·lar o retardar aquests vols.