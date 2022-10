El nou ministre d’Economia britànic fulmina el pla fiscal ideat per Truss

El nou ministre de Finances del Regne Unit, Jeremy Hunt, va polvoritzar ahir el desastrós pla de «creixement» econòmic de Liz Truss, eliminant gairebé totes les rebaixes fiscals anunciades fa un mes per la primera ministra i reduint les ajudes a les factures energètiques a les llars. Per tal de calmar els mercats financers i reduir l’endeutament públic, Hunt va avançar les mesures que ha de presentar al nou pressupost el proper 31 d’octubre.

En una declaració d’emergència televisada al país, Hunt va anunciar la cancel·lació de la rebaixa d’un punt, del 20% al 19%, de l’impost de la renda en el tram bàsic i la retallada de 13.000 milions de lliures esterlines en la cotització de la Seguretat Social. Hunt va confirmar l’augment de l’impost de societats, del 19 al 25%, excepte per a les petites empreses, que havia avançat divendres passat, quan va ser cessat el seu predecessor, Kwasi Kwarteng. També va quedar sense efecte l’eliminació de l’IVA a les compres d’estrangers de visita al país i no es congelaran els impostos sobre l’alcohol. A principis d’octubre Truss ja havia anul·lat la rebaixa prevista del 45% al 40% de la banda alta de l’impost sobre la renda davant l’alta inflació i els tipus d’interès creixents.

Estabilitat

«Revertirem gairebé totes les mesures fiscals que estaven en el pla de creixement», va reconèixer Hunt durant la seva intervenció. «L’objectiu més important per al nostre país en aquest moment és l’estabilitat. Els governs no poden eliminar la volatilitat dels mercats, però poden fer una part. L’estabilitat afecta el preu dels productes a les botigues, el cost de les hipoteques i el valor de les pensions», va afegir.

En l’operació de desballestament, el ministre, que a la pràctica ha pres els comandaments del Govern, va anar encara més lluny i va reduir dràsticament l’ajuda energètica a les llars, introduïda aquest mes amb un cost global de 150.000 milions de lliures. Truss havia aprovat un paquet de 29.000 milions per a les empreses durant un període de sis mesos i de 120.000 milions per a les llars durant dos anys. Ara l’ajuda a aquests darrers només arribarà fins a l’abril. Hunt va advertir que hi haurà «més decisions difícils» en els propers dies sobre impostos i despesa pública, però els canvis en el pressupost suposaran 32.000 milions de lliures cada any. Hunt no va descartar un futur impost sobre els beneficis extra de les energètiques.