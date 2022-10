El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha «allargat la mà» al nou Govern de Pere Aragonès per assolir un marc d'entesa més ampli, però li ha demanat que «surti del laberint» de l'independentisme i que «aposti amb tota rotunditat» pel «nou temps que es pot obrir a Catalunya» on «es poden trobar catalans i catalanes que pensen diferent i que per desgràcia no es van poder entendre durant el procés». Segons Sánchez, ara «hi ha una oportunitat per fer aquest retrobament» i per «normalitzar i estabilitzar la situació política a Catalunya». Per això ha reclamat a ERC que «ara que governa en solitari» obri una taula de diàleg al Parlament de Catalunya amb les forces no independentistes.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions al Senat en resposta a la intervenció de la portaveu d'ERC a la cambra alta, Mirella Cortès, que ha situat la judicialització o la impossibilitat de parlar en català al debat com a exemple que l'Estat no és una «democràcia plena». El president espanyol ha rebutjat les «lliçons de democràcia» d'ERC. «Els indicadors diuen que Espanya és una de les principals democràcies plenes a la comunitat internacional», ha dit, abans de preguntar-li si entén que sota el concepte de «democràcia plena» també hi ha d'haver «una televisió pública independent com la que tenen vostès a Catalunya» o «d'obrir taules de negociació amb la part com que no combreguen amb l'independentisme». Tal com havia fet prèviament amb Feijóo, Sánchez ha afirmat que la situació de la Catalunya del 2022 és «millor» que la del 2017, «i en conseqüència que l'Espanya del 2022 és millor que la del 2017 gràcies a l'esforç de retrobament i diàleg entre la societat catalana». En aquest marc, ha demanat a ERC que «ara que governa en solitari» obri al Parlament de Catalunya «una taula de diàleg entre les diferents forces polítiques». «El govern d'Espanya ho ha fet amb la Generalitat. Animin-se i facin-ho també al Parlament de Catalunya», ha dit. Sánchez també ha afirmat que el seu govern «mai utilitzarà cap llengua com a eina de confrontació amb un alter up polític» perquè «les llengües estan per unir», i ell «reconeix les llengües cooficials que estan a la Constitució». En aquest sentit, ha recordat que la reforma del Reglament del Senat per a l'ús de les llengües cooficials «està presentada» a la cambra alta.