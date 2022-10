Debat tens entre Sánchez i Feijóo per la gestió de la crisi econòmica

A veure si com passa amb l’amor, els duels Sánchez-Feijóo es trencaran de tant fer-los servir. De moment, n’han protagonitzat dos, un el 6 de setembre i un altre, ahir. Aquell va ser dur i rocós i el líder del PSOE va anar «a per totes», que és un mantra que fa servir molt ara. Aquest últim no va ser tan aspre, va prevaler la ironia, una mica d’humor i broma, sobretot del cap de l’executiu, però això no va evitar un intent mutu de ridiculització. Almenys van salvar la negociació sobre el nou Consell General del Poder Judicial, que és l’acord que s’acosta. Finalment.

No està gaire clar que aquest tipus de debats influeixin en la gent. No sembla que creïn una atenció desmesurada, curiositat per saber quin model de país ha d’imperar en un context tan advers, amb la inflació altíssima encara que moderant-se una mica, gairebé en el 9%; i amenaces de recessió a Alemanya i de tardor conflictiva a França. Però Sánchez va decidir a finals de l’estiu que calia desmuntar el líder del PP com fos després del desastre de les eleccions andaluses, i per això es va proposar buscar duels cara a cara. Ja en van dos. Vindran més.

Defensa de la seva gestió

El president del Govern va fer una primera intervenció d’una hora basada en la defensa de la gestió, i no només la de la crisi derivada de la guerra d’Ucraïna, sinó també la que va provenir de la pandèmia. Va recórrer a expressions grandiloqüents per descriure-la. «Compromís social» i «màxima determinació» en van ser dues. Va voler així transmetre que mentre sigui a la Moncloa no pararà de mobilitzar recursos públics per protegir les classes mitjanes i les classes treballadores. No pararà d’ajudar la majoria social, en resum, i per aquest motiu han aparegut mesures com l’impost a les grans rendes i els gravàmens a les energètiques i als bancs. «Tenim el deure moral de tornar a la societat la solidaritat rebuda durant la pandèmia», va dir.

Gairebé no va criticar Feijóo, que esperava els seus 15 minuts de rèplica a l’escó, amb el seu guru econòmic, Juan Bravo, al darrere, mussitant un munt de dades. Però sí que va deixar anar que la manera de fer oposició del líder del PP es caracteritza per «l’ambigüitat calculada», tot i que «sempre serà partidari de podar l’Estat de Benestar».

En aquest punt hi havia la clau de volta de la seva estratègia per treure de polleguera el líder del PP. El repertori era més ampli, i el va desplegar a la segona intervenció. De fet, la va començar així: «Gràcies per totes les propostes que ha compartit amb aquesta cambra en la seva exposició; clarament no pensa en les properes eleccions, sinó en les properes generacions, i jo li ho agraeixo». Era ironia. El president, de fet, va optar per la mordacitat en diversos moments de la seva segona i tercera intervencions.

No hi va haver àmbit econòmic en què Sánchez no intentés confrontar-se amb l’ideari de Feijóo. En només un ho va evitar, el de la renovació del Consell General del Poder Judicial. Govern i PP, després de la dimissió de Lesmes, estan a prop del pacte. «Sembla que podem arribar a un acord al Consell General del Poder Judicial i al Tribunal Constitucional. Per tal de preservar aquest espai és important que el deixem de banda». Feijóo li va fer cas.

Ni una sola referència al CGPJ en el discurs del líder del PP, que va dedicar la major part de la seva intervenció a intentar desmuntar la gestió de Sánchez. Amb una estructura similar a la que va utilitzar el president del Govern en el debat del setembre, Feijóo va anar criticant totes les bondats per les quals el cap de l’executiu va treure pit en el discurs inicial. Fins i tot, li va deixar anar la frase amb què Sánchez el va atacar tan durament en el seu últim xoc parlamentari: «Serà insolvència o mala fe?». La bancada conservadora va esclatar en aplaudiments i fins i tot es va sentir alguna rialla.

«Jo també felicito tot el Govern, començant per les tres dones -en referència a les tres vicepresidentes-, sobretot, per l’única que vostè no pot cessar», va assegurar Feijóo ironitzant amb les congratulacions que Sánchez va dedicar al Gabinet. I després van arribar els retrets. La pitjor part va ser per als Pressupostos Generals de l’Estat, als quals va canviar el nom per titllar-los de la «hipoteca general de l’Estat per al 2023». El dirigent conservador no va donar el mínim crèdit al projecte de comptes públics que va aprovar el Govern de coalició fa diverses setmanes. «Ficticis», mancats de rigor i «increïbles» van ser només alguns dels desqualificatius que va fer servir. Tot això per acabar exigint a l’executiu que retiri els Pressupostos.

I justament van ser els comptes públics el que Feijóo va aprofitar per avisar Sánchez que el seu temps a la Moncloa s’està acabant. El líder del PP va deixar clar que es veu presidint Espanya després de les eleccions generals del proper any. Tot i això, utilitzant una altra vegada la ironia, es va mostrar convençut que Sánchez no pot estar «preocupat» tenint en compte els resultats que va oferir el baròmetre d’octubre del CIS que situa el PSOE en primera posició i amb xifra rècord.

«Aterri, senyor president»

Tampoc va deixar que Sánchez s’enorgullís de la gestió sanitària durant la pandèmia ni de la feina que s’està fent per ampliar les capacitats d’energia renovable del país. Són dues competències de les autonomies, li va retreure Feijóo: «Una mica de respecte senyoria per la cambra territorial i per les comunitats autònomes». I tot seguit va fer broma que escoltant el cap de l’executiu i la visió positiva que té de l’economia espanyola feia la sensació d’escoltar els presidents de Dinamarca, França o Alemanya. «Aterri, senyor president, vivim en un moment molt delicat. Res diu que millorarà a curt termini», li va dir.