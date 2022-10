Els sindicats mostren múscul a França en demanda de pujades salarials

Els sindicats francesos van intentar ahir ampliar a altres sectors la vaga a les refineries, que va deixar sense combustible un 30% de les benzineres a França. No va ser una mobilització multitudinària ni el país veí va quedar bloquejat. Però sí que va resultar una demostració de com la temperatura de la contestació social va pujant a mesura que avança la tardor. Entre 300.000 persones, segons els sindicats, i 107.000, segons el Ministeri d’Interior, es van manifestar a ciutats del conjunt del país en una jornada de mobilitzacions convocada pels sindicats més combatius, com la CGT, Force Ouvrière i Sud-Solidaires. Les moderades CFDT i CFE no la van avalar. Aquestes dades van quedar molt lluny del més d’un milió de manifestants de les protestes del desembre del 2019 contra la reforma de les pensions d’Emmanuel Macron, segons xifres del mateix executiu, que té tendència a calcular a la baixa el nombre de manifestants.

Tot i això, va representar la jornada de protestes sindicals més nombrosa a França des de la pandèmia. L’experiència de la covid-19 va suposar un somnífer per a la bulliciosa societat gal·la. Des d’aleshores, els sindicats i altres organitzacions d’esquerres tenen grans dificultats per mobilitzar de manera multitudinària. Però amb la inflació i els augments salarials escassos, la indignació comença a impregnar l’opinió pública. Diumenge, 140.000 persones, segons l’organització, i 30.000, segons la policia, ja havien participat en una marxa «contra la vida cara» a París, convocada per la França Insubmisa, el Partit Socialista, els verds i els comunistes. Els sectors de les refineries, els transports, l’educació, la funció pública i l’empresa estatal elèctrica EDF van ser els més mobilitzats. Segons el grup ferroviari SNCF, un de cada dos trens de rodalies i regionals va quedar anul·lat, mentre que les afectacions als d’alta velocitat i internacionals van resultar força menors. Al metro de París, tres de les 16 línies es van veure afectades. Encariment de la vida L’encariment de la vida, la pèrdua de poder adquisitiu i els escassos augments salarials preocupen molts francesos. Els sous van pujar una mitjana del 3% el darrer any, davant d’una inflació del 6,2% i del 10% en el cas de l’alimentació. A més, Total resulta un símbol d’aquesta lluita de classes que guanyen per golejada els més rics: el grup va registrar uns beneficis de més de 10.000 milions durant el primer semestre.