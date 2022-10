Dimiteix la ministra britànica d’Interior després de 43 dies

La ministra britànica d’Interior, Suella Braverman, va dimitir ahir després d’haver assumit el càrrec fa només 43 dies. Braverman ha estat substituïda per l’exministre de Transports, Grant Shapps, que va donar suport a Rishi Sunak, el rival de Liz Truss a les primàries tories.

En la carta de renúncia, Braverman afirma que ahir havia enviat a un col·lega del Parlament un document oficial sobre immigració des del seu compte de correu personal. «Això constitueix una infracció tècnica de les normes», diu. «Tan aviat com me’n vaig adonar, vaig alertar del que va passar pels canals oficials». A la missiva, també deixa anar una indirecta a Truss: «L’actuació del Govern es basa que la gent assumeix la responsabilitat pels seus errors, pretendre que no hem comès errors i seguir endavant com si els altres no se n’haguessin adonat i esperant que les coses tornin màgicament a estar bé no és una política seriosa. He comès un error, accepto la responsabilitat».