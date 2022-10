ERC negocia sense descartar una esmena a la totalitat dels Pressupostos de l’Estat

Nova perspectiva d’esprint final. En aquest cas el termini finalitza demà a les dues de la tarda i el que se substància és si ERC presenta, o no, una esmena a la totalitat als Pressupostos Generals de l’Estat. Res definitiu, en tot cas, ja que el que es presenti abans de demà a l’hora de dinar pot ser retirat abans del ple del dia 26, però és indicatiu de l’estat de les negociacions entre el PSOE i ERC. I els republicans encara es debaten sobre què fer. No hi ha una postura clara i, segons fonts republicanes, l’estat d’ànim, és a dir d’opinió, és fluctuant al partit, encara que no descarten acabar presentant una esmena a la totalitat davant de l’«immobilisme» del PSOE en la qüestió «antirrepressiva». El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la part negociadora d’Esquerra estan en contacte permanent per poder avançar en la negociació.

Insisteixen els republicans en què, en el tram definitiu de la negociació, la que permeti o no l’aprovació dels comptes per al 2023, es mantindrà la pressió sobre el Govern central perquè prengui mesures per posar fi a aquesta «repressió» a l’independentisme. I en aquest camp, l’exigència d’ERC és la reforma del delicte de sedició, una iniciativa que compta amb el suport d’Unides Podem, ja que el tipus penal espanyol està desfasat si es compara amb el règim que existeix als altres països capdavanters la Unió Europea (UE). Mecanismes de control A la sessió de control al president, ahir al Parlament, Aragonès va posar damunt la taula un altre dels punts clau per a un acord: la creació de mecanismes de seguiment i control del grau d’execució de la inversió prevista. El 36% d’execució del 2021, i el 16% que, fins al juny, s’havia complert aquest 2022, han activat les alertes al Govern. «Aquests mecanismes de control ja existeixen a altres territoris», va dir. Potser per treure’s de sobre la pressió que suposa que al pressupost del 2021 i al del 2022 (aprovat per ERC) el percentatge d’execució fos tan baix, Aragonès va preferir remetre’s «a una sèrie més alta, de cinc o 10 anys». En aquest interval de temps la mitjana de construcció del que és invertit és del 60%, va apuntar, lluny, per tant, del 36% del 2021 però també lluny d’aquest desitjable 100%. És una quimera que s’executi tot allò que es pressuposta? Segons Aragonès, no. Almenys a Madrid, on, en aquesta mateixa sèrie de lustre o dècada, el percentatge supera aquest 100%.