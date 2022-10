Més de la meitat de les persones transsexuals s’han intentat suïcidar

L‘arribada de la llei trans al Congrés, a més d’haver-se convertit en una bomba al cor del PSOE, ha revifat les crítiques d’un sector del feminisme contra una norma que permet el canvi de sexe al DNI sense necessitat de dos anys d’hormonació i un informe mèdic. L’anomenada autodeterminació de gènere és la part més censurada per una ala del moviment feminista que considera que pot ser utilitzada pels homes que s’autodeclarin dones per burlar lleis d’igualtat o guanyar competicions esportives. Però, més enllà d’aquesta polèmica, la llei incorpora desenes de mesures destinades a evitar la discriminació que pateix un dels col·lectius més vulnerables, el de les persones trans, que viuen en primera persona situacions de pobresa, sense llar i marginació, com demostren les xifres que s’exposen a continuació.

Aquesta dura realitat podria millorar amb l’arribada d’una norma que, «en no patologitzar les realitats trans, faria que es reduïssin les situacions de sensellarisme, atur, haver d’exercir la prostitució o bullying escolar», afirma el vicepresident de la Federació FELGTBI+ i home trans Mané Fernández. «Seríem reconeguts legalment i amb això socialment es reconeixeria la igualtat», expressa. Superació del llindar de pobresa. Una de cada dues persones trans té dificultats importants per arribar a final de mes a Espanya, davant del 40% de persones en risc de pobresa a tot el col·lectiu LGTBI, segons dades de l’enquesta de l’Agència Europea de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA). Sense llar: dormir al carrer almenys una vegada a la vida. A causa de la pobresa que pateix bona part del col·lectiu, el 6% de les persones trans i l’11% de les dones trans s’han vist obligades a dormir al carrer a Espanya almenys una vegada a la vida, un altre cop segons l’estudi de l’Agència Europea de Drets Fonamentals. Les dones trans són encara més vulnerables que els homes perquè pateixen «el masclisme de la societat», segons Fernández. Discriminació laboral. Un 22% del col·lectiu trans està a l’atur, percentatge que escala fins al 33% en el cas de les dones trans segons l’estudi de la FRA. A més de tenir més dificultats per accedir a l’ocupació, pateixen discriminació a la feina o en la recerca de la feina: el 42% de les persones trans, percentatge que ascendeix al 77% en el cas de les dones, davant del 21% de les persones LGTBI. Per això, és molt freqüent que les persones trans no revelin o parlin de la seva identitat a la feina (el 58%), davant del 30% que oculta que és lesbiana, gai o bisexual en l’àmbit laboral. Prostitució. L’estudi elaborat per la Universitat de Màlaga titulat «Transsexualitat a Espanya, anàlisi de la realitat social i factors psicosocials associats» assenyala que un 48% de les dones trans enquestades han exercit en algun moment de la seva vida la prostitució, a causa de les dificultats per trobar una feina en un altre àmbit i l’alt índex de pobresa. Víctimes d’agressions. En un context en què els delictes d’odi van en augment, i una gran part es deu a l’orientació sexual o la identitat de gènere de la víctima, el 32% de les persones trans declara haver patit atacs físics o agressions sexuals en els darrers cinc anys, davant del 18% del conjunt del col·lectiu LGTBI, segons l’enquesta FRA de la Unió Europea. Tenint en compte l’agressió més extrema, l’assassinat, cinc dones trans han mort per transfòbia des del 1990. Problemes de salut mental. La difícil situació a la qual s’enfronten, la incomprensió social, la dura decisió que comporta canviar de sexe o identitat o la discriminació colpegen la salut mental del col·lectiu. Així, el 45% de les persones trans reconeixen passar la meitat del temps amb desànim o depressió (el 17% durant tot el dia). Finançament autonòmic. Les persones trans no tenen accés a tota l’atenció sanitària que necessiten, atès que només sis comunitats autònomes -Andalusia, Madrid, Catalunya, País Basc, Astúries i Comunitat Valenciana- inclouen a la cartera de serveis totes les seves necessitats. Transfòbia en el sistema educatiu: assetjament escolar. La incomprensió social és especialment greu amb els menors i adolescents, que són freqüentment objecte de bullying per part dels seus companys. Així, el 58% dels joves trans declara haver patit transfòbia en el sistema educatiu i el 28% s’ha vist forçat fins i tot a canviar de centre. Intents de suïcidi. Com a sortida al rebuig social, moltes persones trans consideren que el suïcidi és la única solució. Per això, el 55% del col·lectiu admet que ha intentat treure’s la vida (el 57% en dones trans).