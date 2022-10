Putin anuncia la declaració de la llei marcial als territoris annexionats d’Ucraïna

Després d’uns dies en què Rússia ha difuminat els fronts amb atacs de drons kamikazes a diferents punts d’Ucraïna i ha assetjat les instal·lacions energètiques del país, sembla que el conflicte tindrà un focus clar i definit a Jerson, ciutat del sud a la vora del mar Negre i del riu Dniéper. Les autoritats prorruses de la regió van iniciar ahir l’evacuació d’aquest enclavament davant l’avenç de les tropes ucraïneses i el possible inici d’una gran batalla que l’Exèrcit de Kíev comença també a donar per fet. Aquestes novetats al front se sumen a la declaració, també ahir, de la llei marcial a les zones ucraïneses annexionades per Moscou a finals de setembre: la mateixa Jerson, Zaporijia, Donetsk i Lugansk.

L’anunci de la imposició de la llei marcial el va fer el mateix president rus, Vladímir Putin, durant una reunió del Consell de Seguretat. Segons va explicar, aquesta mesura es limita a formalitzar una situació que ja existeix de facto. I va acusar el Govern de Kíev de no reconèixer l’expressió democràtica dels ciutadans de les quatre regions, en referència als referèndums il·legals, i de negar-se a negociar, informa Interfax. Mobilització «econòmica» A la mateixa reunió va defensar la necessitat de mantenir aquest conflicte i de guanyar-lo: «Estem treballant per solucionar una cosa molt complexa, són tasques a gran escala per assegurar un bon futur per a Rússia i per a la nostra gent». El decret publicat pel Kremlin demana una «mobilització econòmica» a les vuit regions frontereres amb Ucraïna, inclosa Crimea, que Rússia es va annexionar il·legalment el 2014. A més, el president rus ha concedit poders especials als governadors dels prop de 80 subjectes federals de Rússia perquè puguin protegir infraestructures claus, mantenir l’ordre públic i incrementar la producció per suplir l’Exèrcit rus. «Els nostres soldats, tant se val quines tasques facin, han d’estar ben aprovisionats, amb tot el que necessiten. Això inclou l’equipament de les barraques i el transport, les condicions de vida, l’equip militar, mèdic i menjar», va afirmar Putin. La senadora Liudmila Narusova va denunciar ahir que els mateixos mobilitzats estan «comprant les seves armilles antibales», gastant-se de mitjana 135.000 rubles -uns 2.235 euros-, un preu proper al salari mensual. També va apuntar que els preus han pujat aproximadament «20 vegades», ja que anteriorment només costaven l’equivalent a 115 euros. Mentrestant, a Jerson, diversos responsables de l’Administració afí a Moscou van començar a instar la població a sortir de la zona com més aviat millor. El governador de la regió, Vladímir Saldo, va afirmar que les forces russes planegen portar entre 50.000 i 60.000 persones a territoris ocupats a l’altra banda del riu Dnièper i a Rússia. Així mateix, l’entrada als territoris sota control rus d’aquesta regió homònima queda prohibida als civils durant set dies. Lluitar «fins a la mort» «A partir d’avui [per ahir], totes les estructures de poder que es troben a la ciutat, l’administració civil i militar i tots els ministeris, també es desplacen a la riba esquerra» del riu Dnièper, que voreja Jerson, va indicar Saldo en declaracions al canal de televisió estatal Rossiya-24. El governador prorus també va assegurar que les tropes del Kremlin «lluitaran fins a la mort». Per part seva, el vicegovernador de Jerson, Kiril Stremoúsov, va assegurar que l’Exèrcit d’Ucraïna ja ha passat a l’ofensiva i és a uns 90 quilòmetres de la capital. Mentrestant, el governador de Mikolaiev, Vitali Kim, aliat de Kíev, va acusar les tropes russes de preparar-se per bombardejar ells mateixos Jerson i va assegurar que són les forces ocupants les que han començat a preparar la zona per a futurs combats, va informar l’agència UNIAN . Les forces ucraïneses han alliberat en les últimes setmanes 75 localitats situades al nord i nord-est de la província del sud, més de 1.200 quilòmetres quadrats, segons dades del Comandament Sud.