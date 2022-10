Alberto Núñez Feijóo va donar l’ordre de renovar el CGPJ al veure Vox «perdut»

Ni el canvi al capdavant del lideratge del PP, a l’abril, ni el triomf irresistible del partit a Andalusia, al juny. Alberto Núñez Feijóo ha trigat més del que alguns haurien pensat per a llançar-se a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Ho ha fet ara, a principis d’octubre, en comprovar, segons expliquen fonts coneixedores de la decisió, que Vox passa pel pitjor moment de la seva curta història. A Gènova veuen a Vox «perdut» i volen aprofitar la conjuntura per a aconseguir un pacte d’Estat que Feijóo necessita per a ser creïble quan diu que és un dirigent moderat que busca pactes amb el Govern.

Des que va arribar a la presidència del PP no ha aconseguit cap de les dues coses: ha utilitzat un to alt contra Pedro Sánchez (al qual ha titllat «d’autoritari», «inexpert», «mentider» i «populista») i no ha donat suport a les mesures més importants impulsades pel Govern, com el decret sobre estalvi energètic o el paquet que incloïa les ajudes al transport i més diners per a beques.

A principis d’aquest mes, no obstant això, en seguir-se veient primer en la majoria de les enquestes (excepte en la del Centre de Recerques Sociològiques, CIS) i assistir a la primera crisi interna de Vox, amb la sortida de Macarena Olona del partit, i la seva campanya publicitària amenaçant de fundar-ne un altre, Feijóo va comunicar al seu negociador en matèria judicial, l’eurodiputat Esteban González Pons, que s’havien de tornar a asseure amb el Govern per a negociar. En paral·lel, a més, la dimissió anunciada pel president del CGPJ, Carlos Lesmes, després de llançar diverses peticions als grups parlamentaris per a renovar l’òrgan, va apuntalar la decisió del líder dels populars.

«Feijóo és el que va manar el senyal al Govern i es va mostrar proactiu. Els de Vox no saben ara mateix si ignorar les nostres mesures i les nostres declaracions o atacar-nos. Ho hem dit ja en diverses reunions internes: estan perduts», afirma un baró del PP al punt de les deliberacions del seu cap de files. «Per fi hem aconseguit començar a sumar les tres dretes! Fins ara ho havíem aconseguit amb Ciutadans, però Vox seguia molt fort i ara estem veient en les enquestes que aquests votants comencen a tornar al PP», apunta una altra presidenta autonòmica del partit.

La guerra d’Ucraïna

Fonts del grup parlamentari consideren que el punt d’inflexió en la competició amb Vox ha estat la guerra d’Ucraïna i la «incertesa» que ha generat «a tots els nivells: en economia, en la seguretat, en la por que hi hagi problemes amb els subministraments bàsics...». Davant aquestes pors, asseguren aquestes fonts, Feijóo està aconseguint donar «una alternativa creïble» al Govern de Pedro Sánchez i està atraient antics votants que se senten més segurs amb el PP, que té experiència de gestió en el Govern, comunitats i ajuntaments des de fa dècades, que amb Vox.

Aquesta fortalesa de les sigles populars donen tranquil·litat a Feijóo per a poder renovar el CGPJ ara, després de gairebé quatre anys amb el mandat caducat i després que el PP hagi anat canviant d’excuses per a mantenir el bloqueig. Cal recordar que a la tardor de 2018, el seu antecessor al capdavant del PP, Pablo Casado, havia aconseguit un pacte amb Sánchez, però els populars el van dinamitar ells sols en fer-se públic un missatge d’Ignacio Cosidó, llavors portaveu dels populars al Senat, en el qual es vanava que havien acordat que el president del CGPJ seria Manuel Marchena, per la qual cosa el PP podria controlar 'des de darrere' la sala segona del Tribunal Suprem. Es referia a la sala que és la competent per a enjudiciar a diputats, senadors i membres del Govern.

Resultat ajustat a Andalusia

En arribar a la cúpula del PP, Feijóo va deixar clar que no negociaria res fins que passessin les eleccions autonòmiques a Andalusia, alguna cosa que va ocórrer el 19 de juny. Però passats aquests comicis i amb la majoria absoluta de Juanma Moreno, Feijóo tampoc es va sentir confiat per a pactar el poder judicial a l’estiu. Ha estat la crisi de Vox, que es va presentar a les urnes amb Olona de cap de cartell i només va aconseguir sumar dos escons als 12 que ja tenien, la que li ha acabat de convèncer.