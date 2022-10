Són un nombre indeterminat de persones, de diferent gènere i edat, actives en almenys una desena de països i sense més líder que un grapat de pamflets traduïts penjats en una pàgina web. Surten de nit amb ells impresos i bosses plenes de llenties. "És tot el que necessites", afirmen. "És el que fa que el nostre moviment sigui tan poderós: qualsevol pot fer-ho en qualsevol lloc".

El grup es fa dir The Tyre Extinguishers i es dedica a desinflar les rodes dels SUV: els cotxes més grans i cars del mercat, que al seu torn són els més contaminants per la quantitat de combustible que consumeixen. El mecanisme és tan senzill com descargolar la tapa de la vàlvula, introduir una llentia (o una mongeta o grans de cuscús) i tornar a enroscar-la.

"Per treure aire del pneumàtic, ha d'haver-hi alguna cosa empenyent cap avall. Deixa caure una llentia dins de la tapa de la vàlvula", indiquen les instruccions, que demanen no desinflar les rodes de cotxes de comerciants ni els de persones amb discapacitats. "Col·loca la tapa i ajusta-la amb unes quantes voltes fins que escoltis el xiulet de l'aire. Fins i tot si el xiulet és lleu, és suficient: es desinflarà lentament. Tot el procés hauria de durar deu segons".

Els activistes han actuat a Londres, on van començar, a París, a les ciutats alemanyes de Berlín, Dortmund i Essen, a Zurich, Viena, Edimburg, Nova Zelanda, Suècia, Ontario, Nova York, Chicago i San Francisco. Les seves accions han aparegut a la premsa local, a les xarxes socials i en mitjans d'abast internacional com Rolling Stone o The Guardian, que els va acompanyar en una sortida nocturna a Nova York.

"No ens consta cap cas a Espanya, però estem buscant activistes allà", afirmen en sol·licitar-los informació per correu electrònic. "El debut no ha d'estar lluny. Tot el que es necessita és que un ciutadà espanyol llegeixi sobre nosaltres, decideixi prendre mesures i, simplement, succeirà". El fullet que deixen en els vehicles després d'actuar ja està traduït. "T'enfadaràs, però no t'ho prenguis com una cosa personal. No ets tu, és el teu cotxe", diu abans d'explicar per què han arribat a aquest punt.

Tot terrenys a la ciutat

"És una resposta molt lògica", considera Javier Andaluz, responsable de clima i energia d'Ecologistes en Acció. "Sempre que no hi hagi delictes de vandalisme, són accions directes no violentes. Parlem de cotxes la contaminació dels quals és molt elevada i que estan associats a un estrat de població amb alt nivell de recursos. Des de 2019, amb Extinction Rebellion, aquest tipus d'accions es donen cada vegada més. Són més simbòliques que reals, perquè no aconseguiran un gran estalvi d'emissions, però mostren el descontentament ciutadà".

A Espanya, desinflar unes rodes pot constituir un delicte de danys per considerar-se que atemptat contra la propietat privada o pot no fer-ho, en considerar-se que no es danyen les rodes, només la seva possibilitat d'usar-les, tal com expliquen diferents autors a la guia jurídica del grup Wolters Kluwer.

Els activistes centren el seu objectiu en els SUV, l'acrònim de sport utility vehicle (vehicle utilitari esportiu, en català), per ser "contaminadors atroços". "Els SUV i els 4x4 són un desastre per a la nostra salut, seguretat pública i clima. Cotxes cada vegada més grans dominen les ciutats perquè uns pocs privilegiats presumeixin de la seva riquesa. Ja que els governs i polítics no han aconseguit protegir-nos d'aquest perill, hem de protegir-nos a nosaltres mateixos", diu la seva declaració d'intencions. "Volem que sigui impossible tenir un enorme 4x4 contaminant en zones urbanes. Desinflant els seus pneumàtics generem inconvenients i despeses als seus propietaris".

Els SUV són un dels principals responsables de l'augment global de les emissions de CO₂, només per darrere del sector energètic, segons dades de l'Agència Internacional de l'Energia. Si els seus conductors formessin un país, seria el setè en el rànquing mundial d'emissions. Per la seva grandària són, a més, més perillosos i letals per als vianants.

"És sorprenent que aquests vehicles s'hagin imposat a tota Europa. Els fabricants van fer una campanya de màrqueting brutal associant-los a una gran llibertat", explica Carmen Duce, responsable de Transports d'Ecologistes en Acció. "Bolquen més fàcil perquè tenen el centre de gravetat més alt. El seu consum és desmesurat. I són difícils d'aparcar. Però, així i tot, s'han imposat. Un turisme normal pesa entre 1.300 i 1.500 quilos; els SUV arriben als 2.000. Són dues tones per moure setanta quilos de persona".

Duce comprèn la "desesperació i la ràbia" dels activistes, especialment de les generacions més joves. En un context de cerca de reducció d'emissions, els SUV han creat un nou problema.

L'organització ecologista té una taula comparativa amb el consum i emissions de CO₂ de diversos vehicles. Hi ha cotxes SUV que tripliquen les emissions d'un cotxe petit. L'impost de matriculació sí que penalitza als cotxes més contaminants, però les etiquetes de la DGT tenen en compte l'eficiència del motor i no els grams de CO₂ que emet.

"No ens preocupa que ens enxampin"

The Tyre Extinguishers afirmen haver desinflat les rodes de 7.000 SUV a tot el món. Tenen una direcció d'email pública en la qual diuen rebre "tota mena d'amenaces, fins i tot de mort, d'homes insegurs massa enganxats al seu cotxe". Però també arriben missatges de suport felicitant-los per la idea i animant-los a seguir.

"Mai ens han enxampat", diuen. "Tret que la policia vulgui posar a un agent darrere de cada SUV aparcat o que els seus propietaris decideixin quedar-se tota la nit desperts vigilant, no ens pararan. En qualsevol cas, no ens preocupa la llei o que ens enxampin. El que ens preocupa és el catastròfic canvi climàtic que se'ns ve al damunt si les coses no canvien".