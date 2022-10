ERC permetrà aquest dijous que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023 continuï la seva tramitació al Congrés dels Diputats. La raó, ha esgrimit el diputat republicà Joan Margall, és que volen «continuar donant oportunitats a la negociació» amb el Govern del PSOE i Unides Podem per «construir una solució democràtica al conflicte que viu Catalunya amb l’Estat espanyol». Des de la tribuna de la Cambra baixa ha assegurat que la seva formació té la responsabilitat d’«avançar en la desjudicialització del conflicte». La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que el compromís del Govern és portar al Congrés una reforma del delicte de sedició, tot i que no ha concretat quan.

«La solució passa per la política», ha afirmat Margall en la seva intervenció en el debat de les esmenes a la totalitat als Pressupostos de l’any vinent. En aquest sentit, ha reivindicat que ERC, com a principal partit català al Congrés, ha de buscar una solució al conflicte i «guanyar nous drets». La baixada de to d’ERC s’explica amb les negociacions discretes que estan mantenint amb el PSOE per reformar el delicte de sedició.

La ministra d’Hisenda ha recollit el guant i ha assegurat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, té el «compromís ferm» d’«homologar als estàndards europeus la qualificació de determinats delictes», amb referència al delicte de sedició recollit en el Codi Penal. La dirigent socialista ha remarcat que es «treballarà en la modificació de determinades figures penals» que «es contemplen d’una manera que no són comparables amb altres figures que poden existir en l’ordenament jurídic europeu» i que portaran aquesta reforma al Congrés, tot i que no ha puntualitzat quan serà. Tot i així, ha recordat a Margall que aquest és un debat que s’ha de separar del dels Pressupostos.

D’altra banda, Margall ha volgut respondre de manera velada a les crítiques de Junts per asseure’s a la taula amb el Govern de coalició, esgrimint que «no negociar significa perdre». «No negociar aquests Pressupostos no farà caure la Monarquia. No negociar aquests Pressupostos no faria caure el règim del 78. No negociar aquests Pressupostos l’únic que aconseguiria seria que es prolonguessin els anteriors o que s’intentessin aprovar amb una majoria alternativa més hostil per als interessos de Catalunya», ha resumit.

Execució i Defensa

En matèria pressupostària, Margall ha criticat que els Comptes presentats pel Govern central tinguin «un marcat accent militarista» per l’increment de la despesa en defensa. Montero s’ha defensat assegurant que aquest augment «no competeix» amb la pujada de la despesa social, ja que no s’inclou dins del sostre de despesa. No obstant, el diputat d’ERC li ha criticat que «incrementen la despesa militar, però no s’han atrevit a anar a l’arrel de les desigualtats». Així, ha qualificat de «pedaços» algunes de les mesures incloses en els Pressupostos.

A més, Margall ha posat l’accent en l’escassa execució de les inversions que es recullen en els Comptes Públics. «En aquest camp ja no podem confiar en vostès, sempre incompleixen», li ha criticat el diputat català. Referent a això, ha reclamat «la creació d’un mecanisme de garantia per a un correcte nivell d’execució de les inversions». Montero s’ha mostrat predisposada a «millorar» aquesta situació i ha parlat d’estudiar «alguna fórmula» que permeti assegurar l’execució de les inversions. «Si hi ha uns diners posats la meva intenció és que s’executin», ha resumit.