El col·lapse d'un pont diumenge passat va deixar almenys 141 morts i 60 ferits, sis d'ells de gravetat, a l'oest de l'Índia, on continuen les operacions de cerca i rescat.

L'accident va passar la tarda d'aquest passat diumenge aproximadament a les 18.30 hores (13.00 GMT) quan els cables d'un pont penjant a la localitat de Morbi, sobre el qual caminaven centenars de persones, van començar a cedir fins a l'enfonsament de l'estructura.

En els últims dies, diversos milers de persones havien visitat el pas sobre el riu Machchhu després de la seva reobertura, fa quatre dies, després de gairebé set mesos tancat per a la seva renovació. El pas per als vianants de gairebé 150 anys d'antiguitat, descrit com a "meravella de l'enginyeria", era una concorreguda atracció de la localitat.

El ministre regional de l'Interior, Harsh Sanghavi, ha afirmat aquest dilluns en una roda de premsa que "més de 200 persones van treballar durant tota la nit per al rescat i la cerca". Sanghavi va precisar a més que la Policia ha registrat una denúncia contra l'empresa responsable de renovar el pont, a la qual acusen d'homicidi involuntari.

El cap de la municipalitat, Sandeepsinh Jhala, va assegurar ahir que encara que els operadors van obrir el pont al públic, les autoritats regionals no havia atorgat el permís d'aptitud després de la renovació. Imatges del pont moments abans de l'accident i testimonis oculars citats per mitjans indis indiquen que entre 400 i 500 persones es trobaven en el lloc, i més d'un centenar d'elles va caure al riu. Vídeos gravats després de l'accident mostren a desenes de persones que seguien aferrades als extrems que van quedar operatius per evitar caure a l'aigua.