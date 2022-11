«Benvinguts a l’AVE a Extremadura»: viatgers tirats als passadissos, sense informació i amb més de 40 minuts de retard. El tren Madrid-Badajoz ha patit aquest dimarts una nova incidència a causa d’«un error humà als gràfics dels maquinistes».

Segons confirma Renfe, el que ha passat és que el maquinista titular de l'Alvia ’que havia de partir d’Atocha amb destí a Badajoz a les 16.38 h «no s’ha presentat» i l’operari substitut no té habilitació per manejar aquest tipus de comboi, per la qual cosa s’ha hagut d’optar per un tren 194, regional mitjana distància, amb menys places que l’Alvia.

El resultat ha sigut viatgers indignats, «gent tirada als passadissos del tren i sense cap tipus d’informació». «El de sempre en aquesta línia», comenta un dels passatgers que va a bord del tren. «Et diuen que et tornaran els diners i amb això es curen en salut», lamenta. Segons la informació facilitada per Renfe, el tren circula amb 43 minuts de retard.

Més bitllets que places

L’Alvia disposa de 260 places i per al viatge d’aquesta tarda, de tornada del pont de Tots Sants, se n’havien venut 214. El tren de mitjana distància que s’ha habilitat només compta amb 185 places, cosa que ha obligat Renfe a oferir transport alternatiu per carretera a una trentena de passatgers. Alguns han acceptat i segons els càlculs de la companyia, serien «una dotzena» els que estan viatjant sense seient per haver rebutjat el transport per carretera.

«Complirem el compromís i com que hi ha un retard de més de 30 minuts, es tornarà el cent per cent del bitllet a tots els afectats», indica Renfe, que apunta a més que s’ha obert «una investigació interna» per saber per què el maquinista titular no s’ha presentat i també per què el que s’ha habilitat com a substitut no disposa de la llicència per conduir l’Alvia.

Mentrestant, els viatgers han mostrat la seva indignació una vegada més a les xarxes socials, on han publicat fotos i vídeos dels moments viscuts al tren: «gent tirada a terra, maletes als passadissos i un munt de famílies afectades». En definitiva, critiquen, «el de sempre en aquesta línia. I a sobre has d’estar agraït perquè et tornaran els diners».