El pas d'un coet xinès fora de control per damunt de la península Ibèrica ha obligat a restringir l'espai aeri de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Segons ha informat Protecció Civil, entre les 9.38 i les 10.38 hores d'aquest divendres l'espai aeri català ha restat tancat. Posteriorment, les afectacions als aeroports -entre ells el de Girona- s'estan traduint en retards o desviament de rutes.

Comença a notar-se la zona amb Rate 0 sobre la península, mireu la manca de trànsit sobre la meitat sud del país i la parada de les arribades i sortides de l'aeroport de Barcelona-El Prat. Dia extraordinari #transitaeri #transitaeriCatalunya pic.twitter.com/MWCcaxL1hl — Trànsit Aeri de Catalunya (@FlightradarCAT) 4 de noviembre de 2022

D'altra banda, Enaire ha informat en un comunicat que ha aixecat a altres zones d'Espanya les restriccions establertes a causa del pas del coet xinès. D'aquesta manera, de forma progressiva, s'ha reobert el trànsit aeri que s'havia tancat a quarts de deu del matí a les illes Balears, Navarra, Castella i Lleó, Aragó i La Rioja.

Enaire també ha afirmat que l'entrada no controlada a l'atmosfera del coet ha estat monitoritzada "en tot moment" per diferents organismes i institucions nacionals i internacionals.

La Xina va llançar dilluns el seu coet Long March 5B (CZ-5B) des de Hainan. L'aeronau esura 18 metres i pesa 23 tones. Amb aquest llançament, enviava un mòdul laboratori a l’estació espacial xinesa Tiangong. Com ja va passar a finals del juliol passat, ara, el coet ha de reentrar a l’atmosfera terrestre i ho farà de manera erràtica. El coet, un dels més grans que ha entrat a l'atmosfera en els últims anys, està previst que caigui sobre l'oceà Índic. Segons les últimes prediccions, l'impacte es produirà aquest divendres a les 12.20 hores.

A primera hora del matí l'Agència Europea de Control Aeri ja ha advertit que el pas del coet podia provocar retards i desviaments en les rutes aèries durant el matí, entre les 9 i les 13 hores.

Eurocontrol informa de la reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera. Se ha establecido Rate Cero para determinadas zonas de espacio aéreo español y ello puede afectar al tráfico aéreo en forma de retrasos en tierra y desvíos de ruta en vuelo. pic.twitter.com/kfFBYG9s8z — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) 4 de noviembre de 2022

L’última actualització de The Aerospace Corporation, realitzada aquest dimecres, suggereix que la zona en la qual podria caure el coet fora de control és l’àmplia zona central de la Terra, que inclou pràcticament tot el planeta: des del sud d’Europa fins a l’Àfrica al complet, passant per Austràlia i tot el continent americà des d’Amèrica del Nord cap al sud.

Com en ocasions anteriors, és probable que la zona de l’impacte no se sàpiga fins uns minuts abans de la reentrada a la Terra. Els objectes que venen de l’espai viatgen a velocitats que arriben als 28.164 quilòmetres per hora, cosa que significa que un error d’una hora en el temps de reingrés es tradueix en un error de 28.164 km en la ubicació prevista de l’accident.

Descontrolat

Aquesta serà la quarta vegada que un coet de Long March 5B entrarà a la Terra de forma descontrolada. Les altres tres vegades, les restes van caure sobre una àrea habitada al llarg de la costa occidental de l’Àfrica; a l’oceà Índic a prop de les Maldives; i al nord de Borneo. Afortunadament, ningú va resultar ferit o mort.

L’estació espacial xinesa, el nom de la qual significa ‘Palau celestial’ en mandarí, pesarà unes 70 tones i s’espera que funcioni durant uns 15 anys, orbitant a uns 400 quilòmetres de la superfície terrestre.

L’única estació espacial?

El 2024, és probable que es converteixi en l’única estació espacial del món si l’Estació Espacial Internacional, una iniciativa encapçalada pels Estats Units i que la Xina té vetat l’accés pels llaços militars del seu programa espacial, es retira el mateix any, tal com està previst.

Els últims anys, el programa espacial xinès ha aconseguit èxits com fer allunar la sonda Chang’e 4 a la cara oculta de la Lluna –el primer cop que s’aconsegueix– i arribar per primera vegada a Mart, convertint-se en el tercer país –després dels Estats Units i l’extinta Unió Soviètica– a amartitzar.