El PSOE torna a aconseguir un nou rècord aquesta legislatura. Segons la macroenquesta sobre tendències en vot municipal del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), Pedro Sánchez obtindria el 32,9% de les paperetes a les generals, millorant en dues dècimes les xifres que va obtenir al baròmetre del mes d’octubre. Tot i això, la distància que els separava del PP es redueix. Alberto Núñez Feijóo obtindria el 29,5% dels vots, de manera que la diferència entre tots dos es redueix de 4 a 3,4 punts. Els dos dirigents mantenen el camí ascendent dels últims mesos, però queda clar que el president del PP ha experimentat aquestes setmanes un creixement més gran que el cap de l’executiu. Això sí, el treball de camp per a aquesta enquesta es va tancar la vigília que el líder popular donés per trencades les negociacions del Consell General del Poder Judicial i no recull si la seva decisió ha tingut algun efecte en els electors.

Les dades del CIS van ser obtingudes entre l’11 i el 26 d’octubre. Durant aquells dies, Sánchez va anar al Congrés dels Diputats per comparèixer sobre la política energètica del Govern i dies després es va enfrontar a Feijóo en un debat al Senat. Tots dos van intentar tirar per terra la capacitat de gestió de l’altre, però van deixar de banda un tema, la renovació del CGPJ. Durant els 15 dies en què es van realitzar les més de 5.500 entrevistes, el focus va estar posat en aquestes converses, que es portaven amb força discreció.

Canvi de situació

La foto que fa l’enquesta, per tant, està feta en un moment en què Sánchez i Feijóo semblaven estar molt a prop de tancar un acord per renovar l’òrgan de govern dels jutges, caducat fa gairebé quatre anys. Tot i això, l’endemà que s’acabessin les enquestes, va canviar tot. Feijóo va donar per trencades les negociacions amb el PSOE i va posar com a excusa que el Govern pretenia reformar el delicte de sedició, tot i que Sánchez feia dies que mostrava la seva predisposició a aquesta modificació del Codi Penal. El moviment de Feijóo, aixecant-se de la taula de negociació, va ser criticat tant dins com fora del partit i va fer trontollar el seu lideratge.

Per tant, caldrà esperar al proper baròmetre del CIS per confirmar si el líder del PP manté la tendència ascendent, ja que creix vuit dècimes respecte el mes d’octubre, o si el cop de porta al PSOE li passa factura. Sánchez, per contra, es referma amb un nou rècord aquesta legislatura després que el mes passat superés els 32,1 punts que va obtenir el juny del 2020 i que establien el seu sostre.

Unides Podem, que feia uns mesos que tenia una certa tendència ascendent, perd més d’un punt i cau des del 12,8% fins a l’11,5%, tot i que manté la tercera posició. Un cop més, els morats han demostrat en les últimes setmanes les discrepàncies intentes que es donen entre els líders de Podem, d’IU i amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. La negociació del CGPJ, en què amb prou feines tenien protagonisme, va portar Podem a reclamar l’entrada de l’actual delegada del Govern contra la Violència Masclista, Victoria Rosell, a l’òrgan de govern dels jutges. La resta de l’espai confederal es va mostrar disposat a impulsar aquest nom, però va evitar situar-lo com una línia vermella.

Vox, per contra, recupera un cert aire. Colpejats per les fractures internes derivades de la sortida de Macarena Olona, que va presentar ahir un nou projecte, els de Santiago Abascal es van desplomar del 16,5% que van obtenir al juny al 8,8% a l’octubre, i es van deixar la meitat dels seus votants en el camí. Tot i això, en aquest últim baròmetre, Vox torna a créixer fins al 9,3%. En cinquena posició, es manté ERC, que millora del 2,1% al 2,7%.