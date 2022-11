El president rus, Vladímir Putin, va signar ahir el decret que permet la mobilització, en el marc de la guerra amb Ucraïna, dels ciutadans que han comès delictes greus i tenen condemnes pendents, segons l’agència estatal Ria Novosti. Aquesta iniciativa, no obstant, no inclou els convictes per abús sexual de menors, traïció a la pàtria, terrorisme, pertinença a grup armat il·legal o espionatge a favor de països estrangers.

La llei contempla també que els ciutadans que realitzen el servei civil alternatiu en organitzacions subordinades a les autoritats federals, regionals o locals puguin ser enviats a fer les seves tasques als llocs de personal civil de les Forces Armades de Rússia. La Duma estatal russa va aprovar aquesta llei el 27 d’octubre. Anteriorment, l’Exèrcit ja havia rebuscat entre la seva població carcerària per alimentar la màquina bèl·lica del Kremlin. A mitjans de setembre es va fer públic un vídeo en què un home molt semblant a Ievgeni Prigozhin -el cuiner de Putin, que a més va confessar recentment haver fundat i presidir el grup de mercenaris Wagner- donava un discurs a un grup de presidiaris en un centre de Ioshkar-Ola, a la Rússia europea, a 650 quilòmetres de Moscou. En el vídeo, l’home, acompanyat de soldats armats, explica al centre del pati de la presó les condicions del tracte. Qualsevol que accepti anar-hi ha de complir sis mesos al front a canvi de la seva llibertat, durant els quals rebran un salari de 1.600 euros al mes. Els adverteix que molts no tornaran, avís que no acovardeix alguns dels presos. També apunta durant el discurs que els que intentin desertar seran condemnats a mort.