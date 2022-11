Vueling ha cancel·lat 29 vols dels 162 programats a l'aeroport del Prat aquest diumenge. Segons ha informat la companyia en un comunicat, són cancel·lacions preventives per minimitzar els efectes de la tercera jornada de vaga de tripulants de cabina, ja que són vols no protegits pel reglament de serveis mínims. L'aerolínia destaca que 133 dels 162 programats sí que operaran amb normalitat, fet que representa el 82% dels vols. A banda, la companyia ha suspès també de forma preventiva 18 operacions a la resta d'Espanya. És a dir, 193 dels 211 programats arribaran o sortiran de l'Estat, tal com estava previst.

En total, el 91% dels clients afectats per les cancel·lacions -a nivell estatal i internacional- ha estat reubicat en altres vols o ha sol·licitat el reemborsament mentre que el 9% encara no ha decidit quina opció li convé més. Vueling espera poder operar el 90% dels vols la resta de dies de protesta, que s'allargarà tres mesos, i apel·la a la "responsabilitat" del sindicat Stavla perquè desconvoqui les aturades i aposti pel diàleg. Tres mesos d'aturades L'aturada va començar el dimarts 1 de novembre i s'allargarà tots els divendres, diumenges i dilluns fins al 31 de gener. També inclou alguns festius, com els dies 6, 8, 24 i 31 de desembre, així com el 5 de gener del 2023. La vaga la convoca el sindicat majoritari Stavla per reclamar un increment salarial addicional del 13,4%.