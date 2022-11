El recompte de vots de les eleccions legislatives dels Estats Units continua i el resultat encara és incert a falta de saber els resultats definitius d'alguns estats. A hores d'ara, el Partit Republicà està camí de recuperar el control de la Cambra de Representants. Segons els resultats d'Associated Press, 198 van a parar als republicans i 168 al Partit Demòcrata. La batalla està més ajustada al Senat: 46 escons són per als demòcrates i 47 per als republicans en unes eleccions que són el primer gran examen per al president Joe Biden. Els demòcrates han guanyat Pennsilvània, però la disputa segueix en l'aire a estats com Nevada, Geòrgia o Arizona.