Rússia ha ordenat aquest dimecres la retirada de tropes de la ciutat ucraïnesa de Jerson, segons recull l'agència de notícies russa TASS. L'estat de Vladímir Putin ho ha anunciat a través del ministre de Defensa, Serguéi Shoigu, que ha ordenat que els soldats abandonin el territori ucraïnès a la banda oest del riu Dnièper.

L'ordre arriba després que les forces ucraïneses hagin recuperat part del territori del Donbas els darrers dies, per bé que l'exèrcit de Volodímir Zelenski no descarta que la retirada sigui un estratagema per atacar amb més força posteriorment. La retirada també es dona el mateix dia de la mort, presumptament en un accident de cotxe, de Kirill Stremousov, vicegovernador rus als territoris ucraïnesos ocupats.