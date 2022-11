Una explosió en el cèntric carrer Istiklal d'Istanbul ha causat quatre morts i 38 ferits, segons han informat aquest diumenge les autoritats turques, sense especificar les causes de la deflagració.

El governador d'Istanbul, Ali Yerlikaya, ha confirmat que l'explosió ha tingut lloc entorn de les 14.20, hora peninsular espanyola. "Els nostres ferits estan sent atesos. Desitgem la misericòrdia de Déu per als que han perdut la vida i una ràpida recuperació per als ferits. L'evolució dels fets seran compartits amb el públic", ha informat en la xarxa social.

Mentrestant, un tribunal d'Istanbul ja ha declarat una "apagada informativa", seguint el protocol antiterrorista a Turquia, mentre l'Oficina del Fiscal General d'Istanbul ja ha anunciat l'inici de la investigació.

Bombers, policies i equips mèdics s'han desplaçat ja a la zona, segons han confirmat fonts d'emergències al portal Bursa Haberdar, precintada per les forces de seguretat per a facilitar l'atenció a les víctimes.

L'avinguda Istiklal, o l'avinguda de la Independència, és un dels carrers més transitats de la ciutat i alberga a nombrosos negocis.