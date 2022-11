Corinna Larsen va tenir accés a "documents governamentals classificats" de l'Estat, segons relata aquest dilluns el podcast 'Corinna i el Rei', que ha emès el seu tercer capítol. Ho feia de forma tan habitual, que l'amant del llavors cap de l'Estat va arribar a considerar-lo part de les seves ocupacions habituals.

En la seva campanya contra Joan Carles I, Corinna dispara de nou, aquesta vegada presentant a la seva exparella com un gandul irresponsable. El reportatge per lliuraments, basat en la versió de la comissionista alemanya, ha arrencat el seu tercer lliurament revelant, en paraules d'ella, que Joan Carles de Borbó "sovint preferia quedar-se veient una pel·lícula de l'oest i em deia 'Podries llegir això i dir-me què està passant?'". Segons la seva versió, el llavors rei d'Espanya preferia no contractar un assessor personal per desconfiança.

Corinna relata a més un desacord greu amb qui va ser el director del CNI, Alberto Sáiz, quan ella va pretendre que Joan Carles presidís un congrés sobre propietat intel·lectual que estava muntant amb la seva empresa. Ho proposava com una cosa normal després d'haver presenciat un suposat clima de corrupció generalitzat "i "tripijoc" al voltant del rei. "Vull fer alguna cosa... i ara hi ha regles?", va etzibar Corinna quan Sáiz li va anul·lar el congrés.

Viatge a Ryad

El reportatge aborda també, i per primera vegada, un dels capítols més delicats del regnat de Joan Carles I, situant la narració al rei emèrit "darrere d'un megaprojecte en particular: l'AVE a la Meca", en el qual havia de recolzar en primer lloc la plica de la constructora OHL per a aconseguir que l'obra se l'emportés una firma espanyola.

El podcast situa a Corinna com a personatge d'importància en les negociacions, allotjada no amb les dones del seguici, sinó amb els homes de negocis: "ella està allà per a treballar, ella està allà per a signar alguns dels acords i contractes més importants d'Espanya" diu la narració.

Corinna Larsen va acabar "fent assessoria" per a un fons bilateral d'inversió de 5.000 milions de dòlars que es va pactar sense arribar a materialitzar-se, i en aquest viatge "realitza uns tractes bastant controvertits per al rei, que acabaran explotant pertot arreu".

Ensenyar els ullals

El reportatge per lliuraments 'Corinna i el Rei', a mig camí entre la venjança de l'amant, el memorial de greuges i l'exhibició d'ullals, s'endinsa aquesta setmana en el relat de relacions amoroses de Joan Carles I, i presenta a Corinna com a víctima de l'enveja de la seva cort d'empresaris i financers "segons augmentava la influència" de l'amant, així com de la ira de la reina Sofía, "hostil i obsessionada amb aquesta relació".

Sota el títol 'L'enveja', aquest capítol del documental transita també per un passat d'amors de qui "és conegut com el "golfo" més gran de tots", i cita a personatges com Marta Gayá o Bàrbara Rey, però canvia la sintonia de fons d'històries de revista del cor per una música tràgica quan apunta unes línies sobre una suposada amant "de 18 anys" del Rei, Sandra Mozarowsky, que va morir als anys 70 en precipitar-se des d'un balcó. Segons la veu en off narradora del podcast, va morir estant embarassada. "Ningú parla d'això, i el silenci els serveix a tots", diu.

El reportatge no estalvia detalls en contar que el palau de la Zarzuela tenia una zona separada per a Joan Carles, protegida per una porta blindada, segons el podcast per a evitar que l'espiessin els ajudants de la reina.

Però això no va servir per a evitar el primer xoc, durant la primera i única visita de Corinna i uns amics al palau creient que Sofia no hi era. La reina va aparèixer de sobte "bullint d'ira" i, mirant a Corinna, li va dir "Sé qui ets". L'examant comenta ara: "Crec que no és una actitud digna per a algú de la seva edat. Va provocar que sentís encara més pena per ells".