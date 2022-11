Les autoritats de Turquia han anunciat la matinada d'aquest dilluns que han detingut la dona sospitosa d’haver perpetrat l’atemptat suïcida a la freqüentada avinguda Istiklal d’Istanbul, a Turquia.

El ministre de l’Interior, Suleiman Soylu, ha informat els mitjans que la persona que presumptament va deixar la bomba que va causar una explosió que ha deixat almenys 6 morts i 81 ferits ha sigut detinguda pel Departament de Policia d’Istanbul.

«La persona que va llançar la bomba ha sigut detinguda. L’organització terrorista PKK/PYD està en el marc de les nostres troballes. En un futur pròxim, els mostrarem una recompensa en la qual aquells que ens van causar aquest dolor poden experimentar més i més dolor», ha declarat Soylu en declaracions recollides pel canal de televisió TRT.

El líder de la cartera ministerial ha vinculat a través d’aquest missatge l’atacant amb el grup armat PKK, a qui ha assenyalat com a responsable últim de l’incident.

«La cara del terror és amarga, però continuarem aquesta lluita fins al final sense importar-ne el cost. Especialment, la falta de sinceritat dels nostres anomenats aliats, els que amaguen tots els terroristes que semblen ser amics nostres al seu propi país, o donar vida a terroristes a les àrees que ocupen, a les àrees que governen, i enviar-los diners des dels seus propis senats, és òbviament poc sincer», ha lamentat Soylu.

Un atemptat suïcida perpetrat aquest diumenge a l’avinguda Istiklal ha provocat la mort de sis persones, mentre que 81 han resultat ferides, dues d’elles en estat greu.

El vicepresident de Turquia, Fuat Oktay, va confirmar que es tracta d’un atemptat en què una dona, una «kamikaze», va fer detonar l’explosiu.

Istanbul ha sigut colpejada per diverses explosions en el passat, incloent-hi un atemptat suïcida a Istiklal el 2016 per part d’un presumpte membre d’Estat Islàmic que va costar la vida de cinc persones.

El mateix any, les milícies kurdes del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), considerades per Turquia com una organització terrorista, es van atribuir la responsabilitat d’un atemptat amb bomba que va matar 38 persones a l’exterior d’un estadi de futbol a l’àrea de Besiktas, al centre d’Istanbul.

Els EUA reafirmen la seva aliança amb Turquia per combatre el terrorisme després d’atemptat

Els Estats Units van reafirmar aquest dilluns la seva aliança amb Turquia per combatre el terrorisme després de l’atemptat amb bomba que va causar aquest diumenge almenys 6 morts i 81 ferits, dos d’ells en estat greu, al cèntric carrer Istiklal d’Istanbul.

«Els Estats Units condemnen amb fermesa l’acte de violència que va tenir lloc a Istanbul, Turquia. Els nostres pensaments estan amb aquells que van resultar ferits i enviem el nostre més sentit condol a aquells que van perdre els seus éssers estimats», va dir en un comunicat la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

«Estem, espatlla amb espatlla, amb el nostre aliada Turquia de l’OTAN en la lluita contra el terrorisme», va afegir la portaveu, que és a Bali amb el president dels EUA, Joe Biden, que participarà en el G-20.

Turquia és un dels aliats clau de Washington en l’Aliança Atlàntica, especialment per la seva ajuda en la lluita contra el terrorisme a l’Orient Mitjà. El 2016 hi va haver diversos atemptats terroristes a Turquia, la majoria de xarxes del grup gihadista Estat Islàmic, a Istanbul, un d’ells al mateix carrer Istiklal.

No obstant, després de la massacre causada per un gihadista la Nit de Cap d’Any d’aquell any en una discoteca a la vora del Bòsfor, no hi va haver més atemptats a la ciutat.