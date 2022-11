El passat dia 12 es va celebrar a la localitat soriana de Medinaceli, com cada any –exceptuant els de la pandèmia– el Toro de Júbilo de Medinaceli, que per a alguns és «cultura» i una «tradició ancestral» –no en va, va ser declarat el 2002 Espectacle Taurí Tradicional d’Interès Turístic de Castella i Lleó– i per a molts altres, com per a l’escriptor Arturo Pérez-Reverte, una «barbàrie».

No en va el Partit Animalista Pacma, que ha penjat imatges en què denuncia la «brutalitat» de la celebració (i que «el toro va sortir de la caseta amb la boca ensangonada i es va desplomar hiperventilat») ha anunciat que emprendran accions legals contra els organitzadors de l’esdeveniment. Toro embolat La celebració té lloc a la plaça Major del municipi, on s’improvisa una plaça de toros. Es treu el toro, amb dues cordes lligades a les astes, i se’l lliga, al seu torn, a un pal de fusta que es planta al mig de la plaça. Allà se l’embola, és a dir, se li col·loquen dues boles de foc. Aquest any, segons denuncia el Pacma –que ha documentat el procés amb un terrible i impactant vídeo– «les flames superen el metre d’altura, i la densitat del foc és tan forta que l’animal només fa envestides curtes i passos erràtics. Va sortir de la caseta amb la boca ensangonada i la llengua fora, i van trigar més de dotze minuts a amarrar-lo al pal i embolar-lo. Va trigar dotze minuts més a desfer-se de les boles. En les imatges es pot veure com gran part del terra es trobava ple de brases», expliquen a la seva pàgina web. «Va caure desplomat» «Als vint minuts d’haver-se apagat les boles, com que era impossible fer-lo entrar, van intentar lligar de nou el toro i en aquell mateix instant va caure desplomat», continua el text. «En aquell moment es veu que hiperventila i li tremolen les potes». L’organització animalista desconeix la fi que ha fet el toro perquè la Guàrdia Civil va impedir que continuessin gravant i els va expulsar del lloc, segons denuncien. Ahora díganme (otra vez) que esto es tradición ancestral y es cultura, y que hay que haber nacido en Medinaceli, o en donde toque la siguiente fiesta, para comprender el entrañable trasfondo emocional del asunto...

¿De verdad no hay quien prohiba la barbarie de esta gentuza? https://t.co/JIMVwGU8hy — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 13 de noviembre de 2022