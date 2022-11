La Delegació del Govern a Madrid ha xifrat en 200.000 el nombre de participants en la manifestació convocada en defensa de la sanitat pública, una xifra que els convocants eleven a 670.000, si bé en un càlcul inicial havien indicat que eren unes 300.000 persones.

La protesta, convocada inicialment per la Xarxa de Solidaritat Popular de Latina Carabanchel i a la qual s'han sumat la Federació Regional d'Associacions Veïnals de Madrid (FRAVM), sindicats i partits polítics, entre altres col·lectius, va tenir lloc des del migdia sota el lema 'Madrid s'aixeca per la Sanitat Pública'.

Acusen el Govern d'Isabel Díaz Ayuso (PP) de "destruir" l'atenció primària, i van desplaçar fins a aquesta protesta a un ninot anomenat "La Pinocha", que reprodueix la imatge de la presidenta madrilenya.

Participants en la manifestació van reclamar estendre les protestes a tot el territori nacional en defensa del sistema sanitari públic.

També van guardar un minut de silenci pels morts a les residències de gent gran durant la pandèmia. "No són morts, són assassinats", van denunciar.

La marxa va estar amenitzada per batucades compostes per més de quatre-centes persones i va recórrer els carrers de la capital en quatre columnes: nord (Nuevos Ministerios), sud (Atocha), est (Hospital La Princesa) i oest (Ópera), fins a confluir a Cibeles, on es va instal·lar un escenari on el va llegir un manifest i hi va haver diverses intervencions.