L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha presentat de manera oficial la seva candidatura a les eleccions presidencials de 2024 afirmant les seves intencions de "fer Amèrica gran i gloriosa una altra vegada".

"Amb la finalitat de fer que Amèrica sigui gran i gloriosa una altra vegada, aquesta nit anuncio la meva candidatura a president dels Estats Units", ha asseverat Trump entre aplaudiments des de la seva residència a Florida de Mar-a-Lago, segons ha detallat en declaracions als mitjans.

Fent al·lusions a la seva derrota --que encara no ha reconegut-- en les passades eleccions presidencials de 2020, l'exmandatari estatunidenc ha detallat que aquesta fita "no va ser el final", sinó "només el començament" de la seva lluita per "rescatar el somni americà".

"Fa dos anys, quan vaig deixar la Casa Blanca, els Estats Units estava preparat per a la meva edat d'or", ha afirmat Trump enumerant alguns dels assoliments de la seva administració, com les mesures dutes a terme durant la pandèmia de la Covid-19.

En aquest sentit, ha justificat la seva candidatura sostenint que "aquesta" no és la seva campanya, sinó "la nostra campanya", ja que "l'única força prou forta com per derrotar la corrupció massiva a la qual s'enfronta el país és el poble estatunidenc".

"El poble dels Estats Units és la millor gent al món, els volem a tots i estimem els dos bàndols. (Nosaltres) ajuntarem i unirem a la gent", ha dit l'expresident en el seu discurs.

Trump feia setmanes que insinuava els seus plans per presentar la seva candidatura a les primàries republicanes i havia confirmat els seus plans de fer "un gran anunci" aquest mateix dimarts.

El magnat haurà d'enfrontar-se amb gairebé tota probabilitat a l'actual governador de Florida, Ron DeSantis, qui ha recaptat el suport de part del Partit Republicà després dels seus bons resultats en les eleccions de mig mandat celebrades la setmana passada.

DeSantis és vist com el principal rival de Trump per a la nominació en les eleccions de 2024, sobretot després de les crítiques que ara més que mai han començat a aflorar entre els republicans per la desafortunada participació de l'expresident en aquestes últimes legislatives.

En tant, i després de conèixer-se la possibilitat que el governador de Florida present la seva candidatura a les primàries republicanes, l'expresident estatunidenc es va burlar del seu company de partit assegurant que ell mateix comptava amb un 71 % de suport entre la militància, enfront d'un 10 % d'aprovació per DeSantis.