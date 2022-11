El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat aquest dimecres que no tenen "cap indici" que l'explosió d'aquest dimarts a Polònia fos un "atac deliberat" de Rússia i ha atribuït l'incident, que ha causat dues morts, a un míssil d'autodefensa ucraïnès. En una roda de premsa després de la reunió d'emergència d'ambaixadors aliats per abordar l'incident, Stoltenberg ha dit que encara cal esperar les conclusions finals sobre els fets, però per ara no tenen "cap indici" ni que fos un "atac deliberat" rus ni que Moscou estigui preparant "accions d'ofensiva militar" contra l'OTAN.

"L'anàlisi preliminar suggereix que és probable que (l'explosió) fos causada per un míssil d'autodefensa ucraïnès", ha dit Stoltenberg, tot indicant que "l'incident no té les característiques d'un atac".

Malgrat apuntar que l'anàlisi preliminar indica que l'explosió va ser causada per un míssil d'autodefensa aèria d'Ucraïna, el secretari general de l'OTAN ha insistit que és Rússia la que té "l'última responsabilitat" per mantenir l'atac militar contra el país. "Deixeu-me ser clar. No és culpa d'Ucraïna. És Rússia la que té l'última responsabilitat per continuar la guerra", ha subratllat.

En aquest sentit, Stoltenberg ha remarcat que Ucraïna està "en el seu dret" de defensar-se "com a estat independent" en una guerra "que no té cap sentit". Malgrat l'accident, el secretari general de l'OTAN ha refermat el compromís amb continuar donant sistemes de defensa antiaeri a Kíiv.

En la trobada per abordar l'incident a Polònia, els ambaixadors dels aliats han acordat estar "vigilants", "calmats" i "coordinats", ha dit el secretari general de l'OTAN. "Continuarem seguint la situació de prop i seguim units per fer tot el que sigui necessari per protegir tots els aliats", ha dit.

Per Stoltenberg, l'incident a Polònia "demostra que la guerra continua creant situacions perilloses" i que pot també tenir "conseqüències" en territori de l'OTAN. "L'OTAN està preparada per fer front a situacions com aquesta", ha subratllat.