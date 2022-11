El CGPJ recorda que ja va advertir dels problemes de la llei del «només sí és sí»

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha posat a sobre de la taula l’informe de l’òrgan de govern dels jutges que el febrer de l’any passat va advertir al Ministeri d’Igualtat de les conseqüències indesitjades que tindria la llei del «només sí és sí». Ho va fer ahir per respondre a les crítiques que contra els jutges i els magistrats va realitzar la seva principal impulsora, la ministra d’Igualtat, Irene Montero, per les rebaixes que s’han vist en algunes condemnes per agressions sexuals.

La ministra va atribuir aquestes decisions judicials al fet que hi ha jutges que «no estan complint amb la llei» orgànica de garantia integral de la llibertat sexual per «masclisme». I va aprofitar per reclamar formació en igualtat, afirmació que va portar la presidenta de l’Observatori de violència de gènere, Ángeles Carmona, a recordar que els jutges reben formació en perspectiva de gènere tant a l’Escola Judicial com amb posterioritat.

El Consell considera «intolerables» les seves paraules i va reaccionar amb un comunicat en què recordava que «l’aplicació de la norma més favorable constitueix un principi bàsic del dret penal, derivat de l’article 9.3 de la Constitució espanyola i de l’article 2.2 del Codi penal, que estableix que ‘tindran efecte retroactiu aquelles lleis penals que afavoreixin el reu, encara que en entrar en vigor hagués recaigut sentència ferma i el subjecte estigués complint condemna’». Una explicació bàsica, però necessària després que la delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, que també és magistrada, hagués criticat a Twitter que «ningú no va poder advertir de la voluntat judicial de revisar penes a la baixa fora dels casos previstos a la llei».

El CGPJ, que argumenta que crítiques com les de Montero resten confiança de les víctimes a les institucions, li va recordar que ja va advertir del que passaria al seu informe sobre la llei. En ell va assenyalar que el quadre penològic previst per als delictes d’agressions sexuals «suposava una reducció del límit màxim d’algunes penes i concloïa que la reducció dels límits màxims de les penes comportarà la revisió d’aquelles condemnes en què s’hagin imposat les penes màximes segons la legislació vigent».

Jutges descontents

Les paraules d’Irene Montero i de Victoria Rosell van tenir també una contundent resposta de l’associació de la qual aquesta darrera va ser portaveu adjunta, Jutges i Jutgesses per a la Democràcia (JJpD), paradoxalment menys crítica que les altres associacions de jutges amb la llei del «només sí és sí». JJpD considera «molt desafortunades i inadequades» les manifestacions d’Igualtat i li van retreure no haver «aconseguit preveure aquesta conseqüència».

Fins ahir s’havien produït almenys cinc posades en llibertat i una desena de rebaixes de condemna, malgrat que en principi l’objectiu de la norma era frenar la impunitat i reforçar la protecció de les víctimes. Ara, davant del degoteig d’excarceracions i rebaixes condemnatòries, el president del Govern, Pedro Sánchez, va demanar ahir calma a tothom en apostar públicament per «esperar a veure què diuen els tribunals i la fiscalia», que aquests «unifiquin criteris i doctrina» i, a partir d’aquí, analitzar «quins passos fer».

Amb tot, la polèmica ha colpejat de ple el Govern, que ha encaixat el cop de manera desigual. D’una banda, l’ala socialista s’ha obert a «estudiar» una reforma de la llei si es demostra que condueix a algun tipus de benefici per als agressors sexuals, tal com va assegurar dimarts la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i va corroborar ahir la ministra d’Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría. També alguns barons socialistes s’han mostrat a favor de retocar la legislació «com més aviat millor».

Referent a això, l’Audiència Provincial de Madrid es reunirà el 25 de novembre per decidir si la revisió de les condemnes es fa d’ofici o a petició de les parts, encara que en aquest tribunal ja s’han rebaixat almenys quatre condemnes. Alhora, la Fiscalia General de l’Estat ha informat que està analitzant les revisions per decidir si cal unificar criteris amb l’elaboració d’una circular que serveixi de guia als fiscals a l’hora d’aplicar la norma.

Per la seva banda, l’Audiència Provincial de La Rioja ha comunicat que ha revisat 54 sentències i, «fins ara», cap no ha estat modificada a la baixa. I tampoc no consta a la Generalitat que hi hagi hagut cap rebaixa a les sentències catalanes.