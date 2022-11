La seu de Twitter a San Francisco (Estats Units) està tancada i barrada des d’aquest dijous a la nit. Fins dilluns, els accessos a l’edifici seguiran restringits per evitar possibles boicots, segons ha indicat l’amo de la companyia, el magnat Elon Musk. Tot això ha sigut provocat per la dimissió massiva d’empleats després de l’ultimàtum que els va donar l’empresari per correu electrònic: per crear un «Twitter 2.0 trencador» havien de passar a «treballar moltes hores a alta intensitat». Altrament, els convidava a deixar l’empresa. La plantilla va respondre, però no com creia Musk: centenars d’empleats van renunciar en bloc ahir a la tarda. L’edifici està tancat, però això no ha impedit que es compleixin els temors del fundador de Tesla i SpaceX: la façana de Twitter ha sigut trolejada d’allò més amb insults.

Centenars d’empleats de Twitter dimiteixen de manera massiva després de l’ultimàtum d’Elon Musk Algú –no ha transcendit encara qui– està projectant insults i missatges a la façana de l’edifici de Twitter des d’un edifici contigu. Ho fa amb els colors corporatius de l’empresa, però no per això són menys punyents: «Paràsit suprem», «bebè en fallida», «colonitzador insegur», «multimilionari sense valor» i «oligarca sense llei», són alguns dels greuges que s’han pogut llegir, com si es tractés d’una sessió de diapositives. Adjectius demolidors Són textos extremadament durs, igual que les condicions laborals que va imposar Musk a una plantilla ja prou minvada després de l’acomiadament de més de la meitat dels treballadors a principis de novembre. La cosa no acaba aquí: «Gra petulant», «especulador de l’apartheid», «acaparador cruel», «fill mediocre», «racista mesquí» i «megalòman», són algunes de les joies que s’han plasmat a la façana. Totes amb una data que assenyala el rètol de la xarxa social, per si encara hi havia algun dubte de l’objectiu dels dards. Someone is projecting multiple messages onto Twitter headquarters building in SF from a neighboring building. pic.twitter.com/VuFqLvDyxT — Gia Vang (@Gia_Vang) 18 de noviembre de 2022 Twitter's San Francisco headquarters has gone hardcore tonight. #TwitterTakeover pic.twitter.com/DoG5pDD4AD — Muskrat McRatfu*ker needs to resign as CEO  (@christoq) 18 de noviembre de 2022