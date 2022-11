El vicepresident de la Comissió Europea responsable del Pacte Verd, Frans Timmermans, s'ha mostrat "decebut" pel fet que la COP27 no hagi adoptat un text final amb un "llenguatge fort" sobre la reducció d'emissions. En el discurs final al plenari de la cimera, Timmermans ha remarcat que és necessari que el finançament vagi destinat a rebaixar les emissions de carboni. "La UE ha vingut aquí per aconseguir un llenguatge fort i estem decebuts perquè no l'hem aconseguit", ha subratllat Timmermans sobre el pacte tancat de matinada després que els representants comunitaris amenacessin d'abandonar la COP27 si es renunciava al límit d'1,5 graus d'escalfament global. "No és un pas suficientment endavant per a les persones i el planeta", ha afegit.

En una dura intervenció, Timmermans ha criticat la manca "d'ambició" de l'acord pel que fa a la reducció d'emissions contaminants. "Hauríem d'haver fet més. Els ciutadans esperen el nostre lideratge. Això significa anar més ràpidament en la reducció d'emissions. Així és com es lluita contra el canvi climàtic i no esperant a respondre quan hi ha efectes devastadors", ha remarcat. El vicepresident de l'executiu comunitari ha considerat que l'acord "no dona més confiança" que s'assolirà el límit d'1,5 graus de l'escalfament global ni contribueix a reduir la "bretxa" entre el que diu la ciència sobre l'emergència climàtica i els efectes de les polítiques climàtiques. Segons Timmermans, en la negociació hi ha hagut "molts intents" de "retrocedir" respecte als objectius pactats a la COP26. "Alguns estan espantats per la transició i pel seu cost. Aborden el com i no el perquè. Comparteixo aquestes preocupacions, que també són les de molts europeus, però els demano coratge per superar aquesta por", ha insistit, tot subratllant que "el cost de la inacció és molt més alt que el de l'acció".