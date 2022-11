Les protestes contra les restriccions imposades per la Xina en la seva estratègia de «zero covid» es van estendre durant el cap de setmana a importants ciutats com Pequín, Xangai i Nanjing, després de la mort de 10 persones en l’incendi en un edifici aparentment confinat a Urumqi dijous.

Segons vídeos i testimonis que circulen a les xarxes socials, les mostres d’indignació que van inundar la fortament censurada internet xinesa divendres es van transformar dissabte en vigílies en record de les víctimes, que, segons van indicar alguns comentaristes, van passar els últims 100 dies reclosos als seus domicilis.

Mentre la premsa oficial no feria referència als incidents, algunes gravacions van mostrar com desenes de persones arrencaven abans d’ahir les tanques amb què les autoritats tanquen les urbanitzacions confinades en el gran complex residencial de Tiantongyuan, al nord de Pequín, qualificat de vegades pels mitjans xinesos com el més gran d’Àsia, amb uns 700.000 residents.

La capital xinesa, especialment blindada contra els rebrots des del 2020, experimenta ara els nivells més alts de contagis: segons l’últim informe oficial, dissabte van ser detectats més de 4.300 nous casos, dels quals el 82% són asimptomàtics segons els estàndards de les autoritats sanitàries.

Aquestes xifres, baixes per als estàndards internacionals però intolerables per a les autoritats xineses, s’han traduït en restriccions i confinaments que afecten bona part de la població de la capital, tal com ja ha passat aquest any a altres zone del país com l’esmentada Urumqi i la megalòpolis oriental de Xangai.