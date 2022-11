Feijóo s’allunya de la majoria amb Vox mentre Sánchez recupera terreny

A un any vista, ni les esquerres ni les dretes poden llançar les campanes al vol de cara a les properes eleccions generals. L’última fotografia del 2022 feta pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop) per a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, esbossa un escenari molt ajustat entre el PP i el PSOE pel que fa a les seves opcions de govern. Ajustat i, una vegada més, volàtil, perquè aquesta instantània difereix sensiblement de la que el mateix baròmetre mostrava al juny. Si llavors Alberto Núñez Feijóo es movia en ple efecte positiu de les eleccions andaluses, la tardor política li ha passat una factura important al líder dels populars, que veu com Pedro Sánchez li ha retallat distàncies i l’allunya del somni que acariciava el juny de conquerir la Moncloa. Per la seva banda, el Govern aconsegueix sobreposar-se a l’ensopegada amb la llei del «només sí és sí» i els dos socis milloren les seves expectatives, encara que segueixen per sota dels seus registres actuals. Després d’uns mesos marcats per un altre fiasco en la renovació del Poder Judicial, la voràgine dels preus per la inflació, les mesures de xoc per contenir-ne els efectes i la polèmica reforma del delicte de sedició, el PP guanyaria les eleccions amb el 28,6% dels vots i 126-129 escons, mentre que el PSOE es quedaria amb 26,2% dels sufragis i 106-108 diputats. Des de l’enquesta del juny, mentre Feijóo ha perdut 3 punts i 15 escons, Sánchez ha pujat 2,3 punts i 13 diputats. La distància entre tots dos, que fa cinc mesos era de 7,6 punts, ara es queda en 2,4, cinc punts menys.

El treball de camp del sondeig es va elaborar, a partir de 1.001 entrevistes, del 21 al 24 de novembre, és a dir, la setmana en què el Govern va tirar endavant tres votacions decisives: els pressupostos de l’Estat del 2023, els impostos a la banca i les energètiques i la reforma del delicte de sedició. Tres votacions que van consolidar l’aliança de Sánchez amb els seus socis d’esquerres i van tornar a situar el PP en el «no» amb Vox, que va endurir el ple del Congrés amb insults masclistes a la ministra d’Igualtat, Irene Montero, per la llei del «només sí és sí». Llegeix tots els resultats de l'enquesta aquí.