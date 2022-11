El govern espanyol nomenarà aquest dimarts l'exministre Juan Carlos Campo i la fins ara directora general d'Afers Constitucionals i Jurídics del Ministeri de la Presidència, Laura Díez (Barcelona, 1952), com a nous membres del Tribunal Constitucional (TC), segons ha avançat El País i confirmen fonts de la Moncloa. L'executiu espanyol tira pel dret d'aquesta manera i designa els dos membres que li pertoca nomenar, sense esperar a fer-ho en bloc amb el Consell General del Poder General (CGPJ), on el sector conservador està bloquejant la designació dels altres dos. La renovació dels quatre magistrats que van acabar el seu mandat el passat mes de juny propiciarà un canvi de majories al TC, on el sector conservador deixarà de ser majoritari.

La Moncloa incrementa d'aquesta manera la pressió sobre el CGPJ, on el sector conservador ha impedit de manera reiterada el nomenament dels seus dos membres del TC malgrat la dimissió del que va ser el seu president, Carlos Lesmes, i també malgrat la reforma legal del govern espanyol que els obligava a designar-los abans del 13 de setembre. De fons, el canvi de majories que ha de propiciar aquesta renovació. El TC renova un terç dels seus membres cada quatre anys, i en aquesta ocasió toca rellevar els dos membres que escull l'executiu espanyol i els dos del CGPJ. Aquest relleu implicarà un canvi de majories al TC, on el sector conservador deixarà de ser majoritari i els progressistes s'imposaran 7 a 5. El fet que el CGPJ no nomeni els seus dos magistrats ha portat el govern espanyol a tirar pel dret i nomenar en solitari els seus dos. Una solució que ha generat debat jurídic, perquè la constitució diu que els membres del TC es nomenen per terços, és a dir, de quatre en quatre. La qüestió quedarà a mans ara del mateix Tribunal Constitucional, que podria bloquejar aquesta renovació.