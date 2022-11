Els regidors de l’Ajuntament de San Francisco han votat aquest dimarts autoritzar la Policia de la ciutat perquè utilitzin robots controlats a distància que poden matar persones en situacions d’emergència. Amb vuit vots a favor i tres en contra, la majoria al consistori de San Francisco ha acordat atorgar l’opció a la Policia malgrat les fortes objeccions dels grups de llibertats civils i altres grups de supervisió policial, ha informat ‘The Hill’.

Els líders policials han demanat reiteradament la mesura remarcant la necessitat de poder desplegar robots amb força letal en casos «extremament rars contra sospitosos violents», com atacants en tirotejos terroristes suïcides. «Els robots equipats d’aquesta manera només s’utilitzarien en circumstàncies extremes per salvar o prevenir més pèrdues de vides innocents», ha afirmat en un comunicat la portaveu de la Policia de San Francisco, Allison Maxie. Per als opositors de la mesura, no obstant, aquesta autorització conduiria a «una militarització més gran» de la força policial que, segons l’opinió dels grups de llibertats civils, «ja és massa agressiva amb les comunitats pobres i minoritàries», segons l’esmentat diari.

La Policia de San Francisco actualment té una dotzena de robots terrestres en funcionament que s’utilitzen per avaluar bombes o proporcionar visió en situacions de poca visibilitat. Van ser adquirits entre el 2010 i el 2017, i ni una sola vegada s’han utilitzat per llançar un artefacte explosiu, tot i que podrien haver-ho fet, segons ha sostingut la Policia de San Francisco. Tots aquests robots són capaços d’«abordar detencions criminals, incidents crítics, circumstàncies urgents, executar una ordre judicial per a avaluacions de dispositius sospitosos», segons els agents policials.