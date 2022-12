Més de vuit mesos després de l’inici de la invasió russa, les tropes ucraïneses es valen de trucs i tècniques de tot tipus per defensar-se dels atacs dirigits des del Kremlin. Segons recull el diari The Times, l’Exèrcit d’Ucraïna ha aconseguit evitar diversos bombardejos a les seves bases aèries col·locant impressions gegants d’edificis en ruïnes sobre els seus avions.

D’aquesta manera, les forces armades de Zelenski no només mantenen els seus centres de control fora de perill, sinó que provoquen un important desaprofitament de municions per part de l’Exèrcit rus. Així mateix, els atacs dirigits per Putin sembla que han acabat diversos cops en ‘foc amic’ gràcies a l’ús d’aquest tipus de recursos.

Mapes i llistes obsoletes

La publicació d’una anàlisi del Royal United Services Institute (RUSI) constata que les tècniques utilitzades per l’Exèrcit ucraïnès per ‘camuflar’ les seves bases aèries han sigut un èxit. Les tropes russes, amb «mapes obsolets i llistes d’objectius militars antiquades», han caigut en el parany «fàcilment» gràcies a aquestes tàctiques.

Així, doncs, les «disfresses» en forma de grans impressions sobre paper han donat lloc a un gran desaprofitament de munició per part de les forces russes, tot i que aquest no ha estat el contratemps més gran dels russos: «El fratricidi és un problema generalitzat per a les forces russes durant la seva invasió d’Ucraïna», revela l’informe.