El rei emèrit Joan Carles I ha aconseguit la immunitat al Regne Unit per la demanda d'assetjament de Corinna Larsen.

La cort ha reconegut el recurs presentat per l'emèrit per justificar que les seves accions entre abril de 2012 i el 18 de juny de 2014 no van pertànyer al seu àmbit privat, per la qual cosa procedeix a concedir-li la immunitat en aquest període.

En la seva demanda civil, Larsen acusava el rei emèrit d'haver-la sotmès a "assetjament" personalment o a través d'"agents" al seu servei, presumptament coordinats a vegades per l'antic director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, fet que Joan Carles I ha negat.

Segons la demandant, aquestes accions, per les quals reclamava una indemnització per danys i perjudicis i una ordre judicial de protecció, "van amenaçar" la seva seguretat i la dels seus fills.

L'advocat de l'emèrit, Timothy Otty, per part seva, va assenyalar que el fet que Roldán tingués una relació personal molt estreta amb Joan Carles I no implicaria que les presumptes accions que ha denunciat Corinna es fessin en l'àmbit privat perquè, quan hi ha immunitat d'Estat, no poden separar-se els motius privats dels d'Estat.

L'antic cap d'Estat d'Espanya "nega emfàticament" que participés o dirigís "qualsevol assetjament" contra Corinna i "rebutja" aquestes al·legacions com "no veritables", segons l'argument de l'emèrit.

"Les al·legacions també inclouen un presumpte abús de poder totalment inconsistent amb la important labor que Sa Majestat va tenir en la transició a Espanya cap a una reeixida democràcia parlamentària i el seu llarg període de servei com a sobirà", segons va indicar la defensa de Joan Carles I.