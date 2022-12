La companyia Renfe ha decidit posar fi a l’abús que molts individus estan tenint amb els abonaments gratuïts, especialment als trens de mitjana distància, coneguts també com a regionals.

El problema és que al principi sembla que els trens van plens, però a l’hora de la veritat no és així, ja que els usuaris reserven places, però després no s’acaben presentant al viatge. Per combatre aquestes reserves ‘fantasma’, l’empresa va decidir implantar una limitació de reserves el setembre passat. Com que la mesura no ha tingut l’èxit esperat, Renfe ha volgut actuar més severament i és per aquest motiu que està disposada a retirar l’abonament gratuït a tots els usuaris que es dediquen a fer reserves ‘fantasma’ de manera contínua.

Malgrat que aquesta alternativa s’ha d’aprovar encara, el més segur és que s’acabi implementant. Fonts de l’Administració també van informar que a aquesta penalització se n’hi suma una altra de més moderada: no efectuar la devolució de la fiança de 20 euros que paguen els usuaris per adquirir l’abonament i que se’ls torna al final del període sempre que hagin fet 16 viatges. La idea és començar a aplicar aquest sistema de penalitzacions a principis d’any, però es pot avançar a la campanya de Nadal.