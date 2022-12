Les pròximes eleccions generals encara no tenen data. Tampoc hi ha una seguretat real que Yolanda Díaz es presenti com a candidata. I menys encara que es conformi una llista d'unitat en l'actual espai d'Unides Podem. Els dubtes a l'esquerra del PSOE són màximes. Així, en un intent de rebaixar aquestes incerteses i amb Podemos pressionant perquè aclareixi el seu futur, la vicepresidenta segona i impulsora de Sumar s'està plantejant avançar els seus plans i anunciar la seva candidatura abans d'acabar el procés d'escolta a finals de febrer.

Malgrat que n'hi ha pocs que dubtin sobre si Díaz acabarà fent un pas endavant, la veritat és que la ministra de Treball mai ha dit en públic que encapçalarà les llistes als comicis generals que se celebraran a finals de l'any que ve. La vicepresidenta reitera una vegada i una altra que prendrà aquesta decisió quan finalitzi de recórrer tots els territoris per a recollir idees amb les quals redactar un "nou contracte social" per al segle XXI. El termini previst és a finals de febrer. No obstant això, podria acabar prenent aquesta decisió abans d'aquest moment, assenyalen fonts del seu equip.

"No hi ha res clar", admeten en el seu entorn abans d'explicar que el pas endavant podria arribar abans que finalitzi el procés d'escolta. Segons les mateixes veus, Díaz està rebent missatges en els actes de Sumar de part de la seva militància en els quals li demanen que concreti el seu futur, per la qual cosa ha obert la porta a presentar-se com a candidata abans del que es preveu. Així i tot, segons ha dit ella en diverses ocasions, seran els inscrits a Sumar els que tinguin l'última paraula i hagin de ratificar-la com a cap de llista.

Reclamacions d'unitat

El plantejament d'un nou calendari arriba just en el dia en què s'ha fet pública una enquesta per al Grup Prisa de 40dB segons la qual l'esquerra obtindria 57 diputats si es presenten units per al paraigua de Sumar i tan sols 32 si acudeixen a les urnes dividits en diferents candidatures. Preguntada per aquestes dades, Díaz ha afirmat, en l'acte de celebració del 44è aniversari de la Constitució, que "Sumar serà el secret d'una nova coalició progressista".

Sobre aquesta unitat, fonts de la direcció de Podemos han apuntat que ha de ser Díaz qui concreti com més aviat millor si es presenta com a candidata per a les eleccions generals de 2023. "Encara hi ha temps per a un acord", ha afirmat el dirigent morat Javier Sánchez Serna en línia amb les paraules expressades en les últimes setmanes per la ministra d'Igualtat i 'número tres' del partit, Irene Montero. Les mateixes veus reclamen que s'aclareixi el futur de Díaz per a poder obrir les negociacions de cara a conformar una coalició per als pròxims comicis i que es pugui aconseguir "un acord just i generós".

No obstant això, fonts de l'equip de Díaz rebutgen que els seus dubtes sobre quan fer el pas endavant es deguin a la pressió exercida pels morats i asseguren que la vicepresidenta no es deixa pressionar per ningú.