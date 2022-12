Les forces de seguretat d'Alemanya han arrestat aquest dimecres a 25 membres d'un grup ultradretà no identificat sospitosos de planificar un cop d'estat, segons han anunciat les autoritats, que han ressaltat que els detinguts pretenien "usar mitjans militars" contra representants estatals i formar posteriorment el seu propi govern.

La Fiscalia alemanya ha detallat en un comunicat a la seva pàgina web que els detinguts són "presumptes membres i seguidors d'una organització terrorista" i ha confirmat que hi ha operacions en marxa per arrestar un total de 52 persones. Així, ha manifestat que 22 dels detinguts són membres del grup i són tots de nacionalitat alemanya, mentre que entre els tres "seguidors" detinguts hi ha dos alemanys i un rus.

Les detencions s'han fet als estats federats de Baden-Württemberg, Bavaria, Berlín, Hessen, Baixa Saxònia, Saxònia i Turíngia, mentre que dues persones han estat detingudes en Àustria i Itàlia, respectivament. A això s'hi afegeixen registres a 130 propietats en quatre estats federats d'Alemanya més.

"Els arrestats són sospitosos de ser membres d'una organització terrorista domèstica", ha ressenyat, abans d'identificar als suposats lçíders com Henrich XIII i Rudiger. "Els acusats pertanyen a una organització terrorista fundada com a tard a finals de novembre de 2021 que tenia com a objectiu enderrocar l'ordre estatal existent a Alemanya i reemplaçar-ho amb la seva pròpia forma de govern", ha assenyalat.

"Els membres de l'associació són conscients que aquest projecte només pot aconseguir-se a través de mitjans militars i violents contra representants estatals, la qual cosa inclou cometre homicidis. Els acusats estan units per un profund rebuig a les institucions estatals i l'ordre democràtic lliure a Alemanya", ha indicat la Fiscalia, que ha dit que tots ells "segueixen un conglomerat de mites conspiranoics de les anomenades ideologies Reichsburger i QAnon".