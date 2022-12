El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha estat triat per la revista Time com la persona de l'any i assegura que el seu èxit "com a líder en temps de guerra s'ha basat en el fet que el coratge és contagiós".

En el seu article dedicat a Zelenski, la revista, que cada any tria a la persona que considera que més ha influït en el món, sosté que no hi havia gaire res a la biografia de Zelenski que fes predir la seva voluntat de posar-se en peus i lluitar contra la invasió russa.

En aquest sentit, apunta que havia arribat a la presidència el 2019 procedent del món de les arts, on havia estat comediant i productor de cinema, i aquesta experiència, lluny de jugar en contra seva, va resultar ser determinant per a convertir-se en líder.

"Zelenski era adaptable, entrenat per a no perdre els nervis sota pressió. Sabia com llegir una multitud i reaccionar davant els seus estats d'ànim i expectatives. Ara el seu públic era el món", diu la publicació.

La revista també assenyala que després de mesos minimitzant el risc d'una invasió a gran escala russa, fins i tot quan les agències d'intel·ligència estatunidenques el van advertir que era imminent, quan aquesta va començar, el 24 de febrer, Zelenski va donar als seus generals la llibertat de dirigir el front de batalla mentre ell s'enfocava "en la dimensió de la guerra en la qual podria ser més efectiu: persuadir al món que Ucraïna havia de guanyar costi el que costi".

L'article de la publicació està escrit pel periodista Simon Shuster que dibuixa la personalitat de Zelenski emmarcada en el viatge del president ucraïnès a la ciutat de Kherson el mes passat, tot just acabada d'alliberar per les tropes ucraïneses.

Així mateix, el perfil dedicat al líder ucraïnès està acompanyat d'una nota titulada "l'esperit d'Ucraïna", en la qual dona part de la resposta de Governs com l'alemany del qual diu que va trencar "set dècades de pacifisme autoimposat" per a enviar armament pesant per a ajudar a contenir la invasió russa.

Però també d'empreses, que van tallar llaços amb Rússia, d'organitzacions civils com la del xef José Andrés que va portar les seves cuines a la zona de guerra o de persones que es van involucrar a títol individual per a ajudar als ucraïnesos.

"La resposta, per descomptat, resideix en l'exemple dels propis ucraïnesos. Si les opcions que va articular el seu president van donar claredat moral (...), van ser les persones els qui li van donar significat, actuant", conclou Time, que anys passats ha triat com a persones de l'any a l'empresari Elon Musk; al president estatunidenc, Joe Biden, i la vicepresidenta Kamala Harris, i a la jove activista del medi ambient Greta Thunberg.