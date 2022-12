Els Estats Units i Rússia han confirmat aquest dijous l'intercanvi de presos pel qual la jugadora de bàsquet professional estatunidenca Brittney Griner, empresonada a Rússia per càrrecs de tràfic de drogues, i Viktor Bout, fins ara en una presó dels Estats Units per tràfic d'armes, han tornat als seus respectius països.

La jugadora va ser condemnada a nou anys de presó després que les autoritats russes trobessin oli de cànnabis durant un registre realitzat al febrer a l'aeroport de Moscou.

Bout, conegut com el 'mercader de la guerra' per la seva responsabilitat en el tràfic d'armes, va ser detingut a Tailàndia el 2008 per ordre dels Estats Units i complia fins avui una pena de 25 anys de presó.

L'alliberament de Bout ha estat confirmat pel Ministeri d'Exteriors rus a l'agència TASS. El canvi, afegeix el Ministeri, va tenir lloc a l'aeroport d'Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units.

"Com a resultat dels esforços realitzats, va ser possible acordar amb la part estatunidenca l'organització de l'intercanvi de Viktor Bout per Brittney Griner. El ciutadà rus ha estat retornat a la seva pàtria", segons el departament diplomàtic.

Poc després, el vicepresident de la branca russa del Comitè Internacional per a la Defensa dels Drets Humans, Ivan Melnikov, ha informat que Bout i Griner han estat indultats abans de l'intercanvi pel que "no és necessari que compleixin les seves condemnes en els seus propis països".

Després, els Ministeris Exteriors dels Emirats Àrabs Units i l'Aràbia Saudita van confirmar en un comunicat conjunt "l'èxit de la mediació conjunta emirat-saudita, encapçalada pel president d'Emirats, Mohamed bin Zayed, i el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, "per a alliberar i intercanviar dos presoners entre els Estats Units i Rússia", segons la nota recollida per l'agència oficial de notícies emiratí WAM.

Griner, "Fora de perill"

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha confirmat que Griner es troba "fora de perill" i de retorn al seu país després de passar "circumstàncies intolerables" a la presó russa.

"És un dia que estàvem esperant des de fa temps, després d'àrdues negociacions i vull agrair el treball incansable de l'Administració", ha assegurat en roda de premsa.

La jugadora "està amb bona salut, però ha perdut mesos de vida en un trauma innecessari", segons el mandatari, que ha elogiat la "dignitat" exhibida per l'esportista durant el judici.

"Mai em va demanar un tractament especial, simplement que no s'oblidessin d'ella", ha declarat Biden, que també va dirigir unes paraules a la família de l'exmarine estatunidenc Paul Whelan, també empresonat a Rússia per espionatge.

"No ens hem oblidat de Paul Whelan, detingut injustament a Rússia des de fa anys. "No ens rendirem, mai ho farem, i continuarem negociant de bona fe", ha assegurat el mandatari, qui ha demanat a les autoritats russes que "garanteixin la seva salut" durant la seva estada a la presó.