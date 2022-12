El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest diumenge eleccions anticipades de forma urgent. En una entrevista al diari ‘El Mundo’, el popular ha opinat que la majoria parlamentària no coincideix amb la majoria social i que el govern “està assumint decisions que no es van sotmetre a les urnes i que van en contra dels principis bàsics de la Constitució i de la democràcia”. “Recordo el cop del 81, les dècades de plom d’ETA i la declaració d’independència a Catalunya, però no recordo la presa de control i la intervenció del poder judicial”, ha conclòs. Sobre la moció de censura que planteja Vox, ha considerat que “no és intel·ligent” plantejar-la. “El que sobra a Espanya són excessos de protagonisme”, ha dit.

Feijóo ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d’utilitzar una “tècnica parlamentària espúria per tornar a modificar la Llei Orgànica del Consell General del Poder Judicial per tercera o quarta vegada, coacciona els jutges dient que incorreran en responsabilitats penals, i li roba competències al TC”. “I allibera els polítics corruptes de les seves responsabilitats i desprotegeix l’Estat amb la derogació del delicte de sedició”, ha afegit el líder del PP, que ha opinat que tot plegat requereix d’una consulta per part de la ciutadania.

A més, ha assegurat que el govern espanyol ha mentit, perquè va prometre que no reformaria la sedició. Al seu parer, cal que retiri tota aquesta reforma i convoqui eleccions.

Sobre la moció de censura que planteja Vox, ha constatat que no hi ha ni la més mínima opció de guanyar-la, i ha avisat que “no és intel·ligent blanquejar totes aquestes modificacions legals i donar-li un triomf parlamentari al govern i als seus socis independentistes”. “No val una censura frustrada de partits, necessitem una censura exitosa i ciutadana a les urnes”, ha insistit.

“El que sobra a Espanya"

Al seu parer, “el que sobra a Espanya són excessos de protagonisme”. “Espanya està ja farta de protagonismes polítics, d’oratòries inflamades i de supèrbia i egolatria”, ha dit.

En demanar-li sobre la seva relació amb Vox i si pactaria amb ells després de les eleccions, ha dit que això no forma part de les seves prioritats ara. L’objectiu del PP, ha afegit, és que els votants de Vox s’adonin que com més es fraccioni l’espai de la centredreta hi ha menys possibilitats de ser alternativa.

No ha volgut pronunciar-se sobre la crisi de Cs. “Si Cs vol parlar amb el PP, i em consta que vol, el PP parlarà”. Feijóo ha dit que a Catalunya el PP no renunciarà a les seves sigles, però ha opinat que cal avaluar quines possibilitats hi ha de construir un espai constitucionalista que es presenti a les properes eleccions.