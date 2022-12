La Societat Espanyola de Clíniques de Medicina i Cirurgia Estètica (Semyce) ha traslladat la seva disconformitat amb la campanya ‘Soc real, soc autèntica’ que ha impulsat l’Institut de les Dones, dependent del Ministeri d’Igualtat, dirigit per Irene Montero, perquè considera que «exclou» i assenyala com a «poc reals» un gran sector de la població femenina.

«Si el que estem intentant és acabar amb els clixés, no en difonguem de nous», han traslladat des de Semyce en un comunicat en el qual han volgut aclarir que no tenen «cap biaix polític» i que per això no els agradaria que els posessin «cap etiqueta» davant aquestes declaracions.

Des de Semyce no dubten que aquesta campanya impulsada per l’Institut de les Dones «s’hagi pensat amb la millor intenció», però encara així consideren «que exclou i assenyala com a poc reals i autèntiques un gran sector de la població femenina», han apuntat.

Dones menys reals

«Amb aquesta campanya, el que entenen moltes dones que es tenyeixen els cabells blancs, que es fan un tractament estètic per eliminar-se les arrugues, que es depilen o que se sotmeten a cirurgia reconstructiva després d’una mastectomia és que són menys reals, menys autèntiques», han assenyalat en relació amb el vídeo d’aquesta campanya.

Si bé han assegurat que no tenen «res a objectar a aquestes dones de l’anunci, que han triat lliurement com volen portar la seva maduresa o el seu aspecte físic», des de Semyce defensen que les dones «que pensin diferent són tan reals i autèntiques com aquestes». «Les dones del segle XXI, almenys a Espanya i en gran part del món, no tot, per desgràcia, són adultes, lliures i saben el que volen», han conclòs el seu comunicat.

Campanya

L’Institut de les Dones va promoure aquesta campanya a l’octubre del 2022 amb l’objectiu de «sensibilitzar i conscienciar la població en general sobre els estereotips de gènere basats en la imposició d’uns models de bellesa femenins, normativitzats i irreals, que es converteixen en un paràmetre de la seva valoració pel seu aspecte físic», segons recull l’organisme sobre aquest projecte.

Aquests estereotips, segons l’Institut de les Dones, «condicionen» les expectatives vitals de les dones, especialment de les nenes, i poden portar a «generar situacions de violència estètica en la seva manifestació més extrema».

En aquest context, sostenen que la campanya persegueix «inspirar seguretat i autoconfiança» a la generalitat de les dones, «demostrant en to constructiu que la bellesa no està subjecta a uns cànons estandarditzats» i que tampoc és l’«única característica» que les defineix.