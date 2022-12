El PP portarà al TC «l’atropellament del poder legislatiu» amb les reformes del Govern

La portaveu del Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra, va anunciar ahir que el PP portarà al Tribunal Constitucional un recurs d’empara davant «l’atropellament del poder legislatiu» per fer servir la proposició de llei i la via de l’esmena per «saltar-se tots els controls de legalitat», com a «primera mesura d’acció» davant les reformes plantejades pel Govern al Codi Penal i al Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Així ho va manifestar en una roda de premsa, en què va explicar que Sánchez busca utilitzar la via de l’esmena per «dur a terme reformes que no poden fer servir aquesta via». Per tant, va afegir que el presentaran «de manera urgent i tan aviat com sigui possible». A més, la dirigent popular va afirmar que exigiran la compareixença al Parlament de Sánchez perquè «està amagat» i perquè «doni la cara davant els espanyols, als quals va mentir». Així, Gamarra va acusar el Govern d’«accelerar-se en un autoritarisme sense precedents». «La derogació del delicte de sedició, l’abaratiment de la corrupció, i les reformes del poder judicial al marge del mateix poder per colonitzar-lo i controlar el TC no tenen comparació a la nostra democràcia», va assenyalar. Des que es van presentar les esmenes, el PP, com Vox i Ciutadans, han augmentat els decibels contra el Govern. «Des d’un dels poders s’està perpetrant els atacs al mateix Estat de Dret, als contrapesos que han d’existir en democràcia entre poders i a la pròpia separació de poders, endinsant-nos en una absoluta deriva autoritària», va lamentar. Sobre la moció de censura plantejada per Vox i avalada per Ciutadans, la portaveu del PP va aclarir que «les urnes són la moció de censura». «No volem donar oxigen a Sánchez, volem concedir-li a Espanya una alternativa que mereixen els espanyols», va afegir. Segons la seva opinió, el president té un objectiu d’autoritarisme: «Tenir màxim poders amb mínims controls».