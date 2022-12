La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha suspès amb efecte immediat de les seves funcions la vicepresidenta Eva Kaili per la seva implicació en els presumptes suborns de Qatar a diversos eurodiputats i assistents parlamentaris. “A la llum de la investigació en curs de les autoritats belgues, la presidenta Metsola ha decidit suspendre amb efecte immediat de tots els seus poders, deures i tasques Eva Kaili en la seva capacitat de vicepresidenta del Parlament Europeu”, ha declarat un portaveu. El grup dels Socialistes i Demòcrates, al qual pertany Kaili, també ha anunciat la seva suspensió com a membre.

Metsola va apuntar dissabte que el Parlament Europeu està cooperant "plenament" amb les autoritats policials i judicials en el cas dels suposats suborns de Qatar per influir en decisions de l'Eurocambra. En una piulada a les xarxes socials, Metsola va expressar l'oposició "ferma" de la institució a la corrupció. "Farem tot el possible per ajudar a la justícia", va dir.