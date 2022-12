L’escàndol de corrupció més gran que ha colpejat Brussel·les en els últims anys va esclatar divendres després de la confirmació per part de la Fiscalia federal de Bèlgica d’una sèrie d’escorcolls i detencions al voltant d’una presumpta trama de corrupció i suborns orquestrada per Qatar per influir en la presa de decisions del Parlament Europeu. Segons el darrer comunicat emès ahir pel ministeri fiscal belga, quatre de les sis persones detingudes divendres han estat imputades de participació en organització criminal, blanqueig de capitals i corrupció. Tot i que no van confirmar els noms, segons la premsa belga entre ells hi ha l’eurodiputada grega i vicepresidenta de l’Eurocambra, Eva Kaili (44 anys).

El Ministeri fiscal va confirmar que són sis en total les persones arrestades divendres en el marc de la macroinvestigació, que va començar el passat juliol, després de les sospites que «un país del Golf» intentava influir en les decisions econòmiques i polítiques de l’Eurocambra. Concretament, les autoritats sospiten «que es van pagar grans sumes de diners o es van oferir importants regals a tercers amb una posició política i/o estratègica al Parlament Europeu per influir en les seves decisions». Més enllà de la identitat de Kaili, en el cas estaran implicats el pare de la vicepresidenta, la seva parella i assistent parlamentari, Francesco Giorgi, l’exeurodiputat socialdemòcrata italià i president de l’oenagé Fight Impunity, Pier Antonio Panzeri, així com Luca Visentini, que es va convertir fa un mes en secretari general de la Confederació Europea de Sindicats. Quatre dels sis individus, segons la fiscalia, van ser posats sota arrest pel jutge d’instrucció de Brussel·les que dirigeix la investigació, Michel Claise, acusats de pertinença a organització delictiva, blanqueig de capitals i corrupció. Els altres dos detinguts van ser posats en llibertat pel jutge, encara que no es va confirmar les seves identitats. Entre els quatre arrestats, segons la premsa belga, hi hauria Kaili, Giorgi i Panzeri, mentre que el pare de Kaili, sorprès divendres intentant sortir d’un hotel a Brussel·les amb una maleta plena de diners, hauria quedat en llibertat, el mateix que Visentini, encara que amb condicions. L’operació, però, no s’ha acabat i es continuen fent escorcolls. Dissabte a la nit les autoritats també van portar a terme un escorcoll al domicili de l’eurodiputat socialista belga Marc Tarabella, que ha estat instat pel comitè de vigilància del seu partit a donar explicacions. Les autoritats van confiscar material informàtic i del seu telèfon, encara que el polític no ha estat detingut. Divendres passat el despatx d’un excol·laborador seu al Parlament Europeu -que també ho havia estat de Panzeri, a qui se li van confiscar al seu domicili 600.000 euros en metàl·lic- ja va ser escorcollat a l’Eurocambra. Expulsió immediata Es tracta del segon eurodiputat en actiu interpel·lat formalment, després de la detenció divendres «en delicte flagrant» de l’eurodiputada grega, que va ser expulsada «amb efecte immediat» del grup dels Socialistes i Demòcrates i de la seva formació, el Pasok, el president del qual la va acusar d’actuar «com un cavall de Troia de la Nova democràcia [el partit conservador grec]». A més, des de dissabte està suspesa de totes les seves competències i poders com una de les 14 vicepresidentes del Parlament Europeu. «El nostre Parlament Europeu es manté ferm contra la corrupció. En aquest moment no podem comentar cap investigació en curs, excepte per confirmar que hem cooperat plenament amb totes les autoritats policials i judicials pertinents i que ho seguirem fent. Farem tot el possible per ajudar a que es faci justícia», va afirmar dissabte la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola. També els socialdemòcrates van anunciar que demanaran a la propera reunió de la conferència de presidents de l’Eurocambra la destitució de Kaili com a vicepresidenta.