La setmana a Brussel·les es presenta explosiva. No és la primera vegada que el Govern que lidera l’hongarès Viktor Orbán amenaça de bloquejar decisions europees de pes. En els darrers anys, els seus desafiaments han estat constants i han esdevingut la tònica habitual en les seves relacions amb les institucions europees. No obstant, mai fins ara no hi havia hagut tants expedients alhora sobre la taula bloquejats per Budapest. «És un tipus de diplomàcia de xantatge que mai havíem vist», critiquen fonts diplomàtiques europees sobre el veto al paquet d’assistència macrofinancera de 18.000 milions per a Ucraïna, que els Vint-i-set van aconseguir redreçar in extremis dissabte, l’acord sobre l’impost mínim de societats del 15% acordat en el marc de l’OCDE, el novè paquet de sancions contra Rússia o la recàrrega del Fons de la UE per a la pau amb la qual continuar finançant la compra d’armament a Kíev.

Totes aquestes qüestions requereixen decisions unànimes dels Vint-i-set, que segueixen a l’aire perquè Orbán ha decidit vincular el vistiplau amb la proposta de Brussel·les de congelar els fons estructurals assignats al seu país per la deriva de l’Estat de dret. «És el que hi ha», admeten les mateixes fonts, cansades d’un pols que podria saltar pels aires aquesta setmana, ja que dijous es reuneixen a Brussel·les els 27 caps d’Estat i de Govern.